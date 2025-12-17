Crește prețul apei în județul Botoșani

Operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani ajustează prețurile pentru apa potabilă și tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare, începând cu data de 01 ianuarie 2026.

Noua structura tarifară va modifica prețurile și tariful la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare.

Prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită se va modifica de la 8,41 la 9,53 lei/mc fără T.V.A, ceea ce înseamnă o majorare cu 13,33%.

Tariful de canalizare-epurare se va modifica de la 6,20 la 6,87 lei/mc fără T.V.A, ceea ce înseamnă o majorare cu 10,81% ,iar prețul apei potabile produsă și transportată în vederea redistribuirii se va modifica de la 3,89 la 4,39 lei/mc fără T.V.A, ceea ce înseamnă o majorare cu 12,90%

Astfel, tariful total pentru 1 mc de apă potabilă și apă uzată va ajunge de la 16,22 lei/mc cu TVA la 18,21 lei/mc cu TVA, reprezentând o majorare de 12,27%.

Operatorul justifică majorările prin creșterea de 9,76% a prețurilor de consum din cauza inflației pentru perioada octombrie 2024-octombrie 2025 reflectată prin indicele prețurilor de consum de 109,76%.

Creșterile anuale prevăzute în Strategia tarifară sunt, pentru anul 2026, 2,46% pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, pentru canalizare-epurare este de 0,28%, iar pentru apa redistribuită este de 2,23%.

Sumele asigură resursele necesare pentru dezvoltarea programelor de investiții multianuale de intreținere, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de apă și de canalizare existente, precum și înființarea de noi sisteme, astfel încât toate comunitățile din aria de operare sa beneficieze de servicii modeme și sigure.

Deasemeni, din prețuri și tarife se constituie Fondul de Intreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) – fond care este principala sursă proprie a operatorilor pentru realizarea investitiilor in infrastructura de apă și apă uzată.

Strategia tarifării constituie o condiție obligatorie pentru finanțarea proiectelor de investiții în infrastructura de apă realizate din fonduri nerambursabile. Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro