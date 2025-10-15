Control vamal coordonat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, între Republica Moldova şi România

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 14:21

Un control vamal coordonat va fi instituit şi la punctul de trecere de la Sculeni, între Republica Moldova şi România, conform unei decizii a guvernului de la Chişinău, relatează miercuri agenţia de presă MOLDPRES.

Acesta presupune efectuarea verificărilor în comun de către autorităţile celor două state.

Prin aplicarea principiului de oprire unică, formalităţile vamale şi de frontieră vor fi realizate o singură dată, într-un punct comun. Astfel, va fi redus timpul de aşteptare la frontieră, va fi sporită siguranţa prin cooperare directă între autorităţi şi vor fi dezvoltate schimburile comerciale între cele două maluri ale Prutului.

Punctul de trecere de la Sculeni va deveni al patrulea punct de frontieră în care este implementat conceptul de control coordonat între Republica Moldova şi România. Acest regim funcţionează deja la frontierele Leuşeni-Albiţa, Giurgiuleşti-Galaţi şi Cantemir-Fălciu, conform agenţiei de presă citate. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)