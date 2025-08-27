Controale pe linie piscicolă la Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:33

Garda de Mediu Botoșani, Agenția Națională pentru Pescuit Acvacultură-Serviciul Regional Moldova și Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, au realizat astăzi acțiuni de inspecție și control, conform planului comun pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol.



Acțiunile s-au desfășurat în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea.

Conform regulamentului sitului Natura 2000 este interzisă circulația cu ambarcațiuni de orice fel, pe tot parcursul anului în habitatele acvatice, de asemenea, se interzice circulația ambarcațiunilor cu motor în interiorul sitului, pescuitul sportiv și cu barca, indiferent de tipul ambarcațiunii. Același regulament prevede că pescuitul sportiv este permis doar pe malurile Acumulărilor Rogojești și Bucecea.

Pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului ariei naturale protejate, comisarii de Mediu au aplicat 3 sancțiuni. Deasemeni, În timpul verificărilor au fost constatate de către reprezentanții Agenția Națională pentru Pescuit Acvacultură-Serviciul Regional Moldova si Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani 7 fapte ce constituie contravenţii, conform prevederilor Legii 176/2024 a pescuitului şi a protecţiei resursei acvatice vii.

Printre neregulile depistate s-au numărat pescuitul fără licență, autorizație sau permis, pescuitul în perioada de prohibiție ori în zone interzise, precum și utilizarea de unelte sau metode interzise. Astfel de acțiuni intră în categoria braconajului piscicol și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Garda de Mediu Botoșani)

