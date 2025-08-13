Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 13 august 2025, 06:34

Continuă activitatea de curăţare a lacului de acumulare Izvorul Muntelui-Bicaz, din care au fost scoase deja tone de deşeuri şi material lemnos aduse de viitura care a provocat şi inundaţiile grave de la sfârşitul lunii trecute în judeţele Suceava şi Neamţ.

Marți a intervenit cu mai multe utilaje o echipă formată din 65 de persoane de la Apele Române, Hidroelectrica şi Direcţia Silvică Neamţ, care au colectat în total aproape o tonă de deşeuri şi de lemne, au montat 110 metri liniari de cordoane din buşteni şi au făcut lucrări de întreţinere şi reparaţii la cordoanele existente, a anunţat prefectura Neamţ.

Conform Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică, la Farcaşa, apa este acum potabilă şi poate fi folosită în siguranţă de locuitorii din zonă. Ultima probă recoltată la sfârşitul săptămânii trecute se încadrează în parametrii impuşi de legislaţie, atât la examenul fizico-chimic, cât şi la cel bacteriologic.

Rador/FOTO arhivă Prefectura Neamț

