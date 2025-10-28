Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:22

Consiliul Concurenţei a făcut inspecţii neanunțate la sediile a şase mari lanţuri comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare, cu accent pe segmentul lactatelor.

Inspecţiile au vizat posibile practici comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare în relaţiile cu producătorii de lapte şi produse lactate.

Potrivit autorităţii de concurenţă, este vorba, între altele, despre nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile sau de impunerea unor termene de reziliere mai scurte decât cele stabilite de lege.

Consiliul Concurenţei subliniază că inspecţiile inopinate sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici de concurenţă neloială.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:25

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării

Guvernul a aprobat modificarea ordonanţei de urgenţă prin care au fost limitate cheltuielile primăriilor până la finalul anului şi a eliminat...

Guvernul aprobă cheltuielile culturale angajate de primării
La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:23

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB

Deficitul bugetar al ţării a urcat la final de septembrie la 5,39% din PIB de la 4,54 % la sfârşitul lunii august, anunţă Ministerul de...

La sfârșitul lui septembrie, deficitul bugetar a ajuns la 5,39% din PIB
Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
Naţional marți, 28 octombrie 2025, 06:19

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste, miercuri, în faţa Guvernului faţă de măsurile de austeritate adoptate de executiv....

Patru mari confederaţii sindicale anunţă proteste în faţa Guvernului
România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:38

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor

Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie atrage atenţia asupra unui record negativ pe care l-ar putea înregistra România dacă va...

România ar putea deveni prima țară care taxează echipamentele energetice private ale cetățenilor
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 11:11

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii...

DNSC avertizează asupra unei tentative de fraudă,prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 09:11

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste

Oportunitatea creşterii salariului minim pe economie este tema principală de pe agenda Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, care...

Tensiuni pe tema salariului minim: sindicatele amenință cu proteste
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 08:26

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Dimitrie cel Nou, are cărui moaşte se găsesc în Catedrala Patriarhală din...

Creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie cel Nou
Naţional luni, 27 octombrie 2025, 07:29

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare

Senatorii dezbat, săptămâna aceasta, proiectul de lege privind pregătirea populaţiei pentru apărare, care prevede că tinerii între 18 şi 35...

Senatorii urmează să dezbată, în această săptămână, proiectul privind pregătirea populaţiei pentru apărare