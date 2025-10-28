Consiliul Concurenţei, în căutarea practicilor de concurenţă neloială ale hipermarketurilor

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 06:22

Consiliul Concurenţei a făcut inspecţii neanunțate la sediile a şase mari lanţuri comerciale care activează pe piaţa produselor alimentare, cu accent pe segmentul lactatelor.

Inspecţiile au vizat posibile practici comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare în relaţiile cu producătorii de lapte şi produse lactate.

Potrivit autorităţii de concurenţă, este vorba, între altele, despre nerespectarea termenelor de plată pentru produse perisabile sau de impunerea unor termene de reziliere mai scurte decât cele stabilite de lege.

Consiliul Concurenţei subliniază că inspecţiile inopinate sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici de concurenţă neloială.

