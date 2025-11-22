Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Publicat de Andreea Drilea, 22 noiembrie 2025, 08:39

Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina).

Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42.

Ministerul Apărării Naţionale menţine în permanenţă un nivel ridicat de vigilenţă şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional. Suntem în contact permanent cu aliaţii noştri, schimbăm în timp real informaţii operative şi acţionăm ferm pentru garantarea securităţii României şi a Flancului Estic al NATO.

Biroul presă