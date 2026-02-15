Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, până luni la ora 12:00

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 15 februarie 2026, 12:51

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din 16 judeţe, valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, la ora 12:00.

Astfel, în intervalul menţionat se instituie Cod galben pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera, Cerna – afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort – bazin superior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Colacu (judeţul Vrancea), Bârlad – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Vaslui, Iaşi, Galaţi, Bacău şi Vrancea).

Potrivit INHGA, atenţionarea a fost emisă având în vedere scurgerile importante pe versanţi, torenţii şi pâraiele, viiturile rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, şi creşterile de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

