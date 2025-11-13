Ascultă Radio România Iași Live
CNIR a atribuit unei companii italiene contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2025, 12:36

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit, joi, firmei de inginerie IRD Engineering din Italia, contractul pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii-A8.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a CNIR, oferta câştigătoare a avut o valoare de 30 de milioane lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat dacă în termen de 10 zile nu se depun contestaţii. Durata acestui contract finanţat din fonduri europene este de 98 de luni, incluzând perioada pentru realizarea lucrărilor şi garanţia.

‘Rolul supervizorului este unul deosebit de important pentru că va monitoriza progresul lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor şi a echipamentelor folosite, dar şi performanţa echipei de execuţie’, precizează sursa citată.

Lotul 1 D Joseni-Ditrău face parte din secţiunea de munte a Autostrăzii Unirii (Miercurea Nirajului-Leghin), se desfăşoară în judeţul Harghita şi are o lungime de 14,4 km. Durata de realizare este de 34 de luni din care 10 pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie. Pe traseu sunt prevăzute 21 de pasaje şi viaducte şi un nod rutier la Joseni.

Este al doilea contract de supervizare pe care CNIR îl atribuie pentru secţiunea montană a Autostrăzii A8, primul fiind al lotului 2A Ditrău-Grinţieş. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

