Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate

CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate

CMR: Respectarea programului de lucru – o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 22 februarie 2026, 08:29

Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România au transmis, sâmbătă, că respectarea programului de lucru reprezintă o condiţie esenţială pentru funcţionarea corectă a sistemului de sănătate, la fel ca respectarea condiţiilor de muncă de către angajator faţă de medici.

Într-o postare pe Facecbook, conducerea CMR îşi reafirmă poziţia în privinţa respectării programului de lucru în toate unităţile sanitare, ca element fundamental al responsabilităţii profesionale şi al încrederii publice în corpul medical.

‘Respectarea programului de lucru nu este doar o obligaţie contractuală, ci şi o datorie morală faţă de pacienţi şi faţă de colegii noştri. Un sistem de sănătate funcţional se bazează pe reguli clare, asumate şi aplicate unitar’, a precizat preşedintele CMR, prof. dr. Cătălina Poiană.

Totodată, CMR spune că susţine în mod egal medicii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul public şi pe cei care activează în mediul privat, afirmând că exercitarea profesiei în ambele zone este legitimă şi contribuie la diversitatea serviciilor medicale din România.

‘Pentru buna funcţionare a sistemului de sănătate, este esenţială o delimitare clară şi transparentă a timpului aferent activităţilor desfăşurate de medic în sectorul public şi în cel privat. Sănătatea pacientului trebuie să fie în centrul tuturor deciziilor noastre. Profesionalismul, disciplina profesională şi respectarea cadrului legal sunt condiţii indispensabile pentru un act medical corect, transparent şi pentru protejarea reputaţiei profesiei medicale. Nu vorbim în această comunicare despre un anumit caz, vorbim despre principii. În acest mandat voi face tot ce ţine de mine ca instituţia Colegiul Medicilor din România să reprezinte cu adevărat medicii corecţi care îşi fac datoria. Pe de altă parte, subliniem importanţa respectării condiţiilor de muncă şi de către angajator – spital – în raport cu medicii’, a precizat Cătălina Poiană.

Colegiul Medicilor din România va continua să susţină măsurile care întăresc responsabilitatea şi etica profesională, dar şi să reafirme necesitatea existenţei unor măsuri care să îmbunătăţească condiţiile în care profesează medicii.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va declanşa un control naţional fără precedent pentru a depista medicii care părăsesc spitalele publice în timpul programului de lucru pentru a avea activitate în sistemul privat.

El a precizat că, începând de luni, Corpul de control al ministrului Sănătăţii se va deplasa la un spitalul public pentru o anchetă amplă privind respectarea programului de lucru, după ce pe pagina unei unităţi sanitare private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat şi la un spital public explica felul în care se pregăteşte pentru o intervenţie chirurgicală. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:39

Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR

Premierul Ilie Bolojan va discuta, săptămâna viitoare, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre stadiul derulării Planului...

Ilie Bolojan va discuta săptămâna viitoare cu președinta CE despre stadiul derulării PNRR
Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:38

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților

Reprezentanții Curților de Apel din țară îi solicită președintelui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare în Parlament legea care...

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:36

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Modul în care informația este influențată și manipulată în mediul online, rolul inteligenței artificiale în acest proces, precum și...

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale
Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:27

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua

Sprijinul acordat pentru plata facturilor la energie electrică va continua până la finalul acestui an, anunță ministrul Muncii, Florin Manole....

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 12:07

METEO: Revin ninsorile în weekend

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 20-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Revin ninsorile în weekend
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 07:19

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei

Majorarea salariului minim va fi aprobată în perioada următoare, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o conferință de presă la...

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Naţional joi, 19 februarie 2026, 06:40

Situația traficului la ora 6:00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de...

Situația traficului la ora 6:00
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 16:44

A fost reluată circulaţia pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7

UPDATE – Ameliorarea condiţiilor meteo şi intervenţia utilajelor de deszăpezire au dus la reluarea circulaţiei pe toate tronsoanele...

A fost reluată circulaţia pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7