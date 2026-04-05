Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi temporar deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 aprilie 2026, 18:13

Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi deschisă pe ambele sensuri pentru toate tipurile de vehicule de joi, de la ora 16:00, până pe 14 aprilie, la ora 8:00.

Astfel, de Paşte se va circula fără restricţii pe pod, după ce autorităţile bulgare au anunţat că suspendă lucrările de reparaţii pe banda de circulaţie pe sensul Giurgiu-Ruse – transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)