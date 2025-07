Cinema Ateneu Iași suplimentează proiecțiile din luna iulie la Rooftop Cinema

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 iulie 2025, 07:02



Cinema în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași.

Am lansat Rooftop Cinema – un spațiu de proiecții în aer liber, pe terasa Ateneului Național din Iași. Am pregătit un program variat, cu filme noi, clasice cult și titluri de suflet – numai bune de văzut alături de prieteni și familie, sub cerul liber. Datorită cererii publicului, am suplimentat programul cu proiecții și zile noi.

Programul de proiecții noi:

Duminică, 13 iulie 2025, ora 21:15 – Grease (regia Randal KKleiser)

John Travolta și-a confirmat poziția de cea mai versatilă și magnetică prezență cinematografică a deceniului în această versiune pentru marele ecran a piesei de succes Grease. Cântăreața Olivia Newton-John și-a făcut debutul în cinematografia americană în rolul lui Sandy, fata naivă iubită de Travolta. Distribuția acestui musical reprezentativ despre fabuloșii ani ’50 e impresionantă și include o multitudine de nume sonore. Grease nu e doar o privire nostalgică aruncată acelui deceniu. E un omagiu muzical plin de energie adus epocii rock’n’roll-ului.

Miercuri, 16 iulie 2025, ora 21:15 – Vermiglio, mireasa muntelui (regia Maura Delpero)

1944, Vermiglio, un sat de munte izolat. Sosirea lui Pietro, un dezertor, în familia învățătorului din sat și iubirea lui pentru fiica cea mare a acestuia vor schimba cursul vieții tuturor.

Duminică, 20 iulie 2025, ora 21:15 – Amélie – Le fabuleux destin d’Amélie Poulain – (regia Jean-Pierre Jeunet)

Amelie, o tânără cu o copilărie atipică, marcată de părinți reci și singurătate. Crescută izolat, singurul ei prieten a fost un peștișor roșu, iar marile pierderi din viață – moartea mamei și retragerea emoțională a tatălui – au lăsat urme adânci. Ajunsă adult, Amelie lucrează ca chelneriță în Montmartre și trăiește o viață simplă, dar plină de mici plăceri. Totul se schimbă când descoperă o cutie cu amintiri din copilăria unui necunoscut. Din acel moment, își asumă o misiune: să aducă fericirea în viețile celor din jur, intervenind în moduri ingenioase și anonime.

Miercuri, 23 iulie 2025, ora 21:15 – Armand (regia Halfdan Ullmann Tøndel)

Armand, un băiat de 6 ani, este acuzat de încălcarea limitelor împotriva celui mai bun prieten al său de la școala primară. În timp ce nimeni nu știe ce s-a întâmplat de fapt între cei doi băieți, incidentul declanșează o serie de evenimente în care părinții și personalul școlii intră într-o luptă tensionată pentru răzbunare, iar nebunia, dorința și obsesia ies la iveală.

Duminică, 27 iulie 2025, ora 21:15 – Mamma Mia! – Filmul (regia Phyllida Lloyd)

Acțiunea are loc într-un tărâm mirific, spectaculos, Grecia, pe ritmurile melodiilor celor de la ABBA.

Sophie Sheridan are 20 de ani și locuiește cu mama sa, Donna, fosta componentă a trupei Donna and the Dynamos, pe o mică insulă din Grecia. Ea este pe cale să se căsătorească și are o singură dorință, și anume, ca tatăl său să o conducă la altar. Problema este că nu știe cine este, iar mama sa nu vrea să discute despre asta. După ce găsește jurnalul Donnei din anul în care fata s-a născut, invită la nuntă trei bărbați, fiecare dintre ei putând fi tatăl său. Sophie este convinsă că îl va recunoaște, însă, în momentul în care îi vede sosind, nu are nici cea mai mică idee. De aici, o întreagă încurcătură.

Miercuri, 30 iulie 2025, ora 21:15 – Noua Sălbăticie (regia Silje Evensmo Jacobsen)

Într-o pădure din Norvegia, o familie trăiește în izolare, vrând să-și mențină libertatea și sălbăticia. Un eveniment nefericit schimbă totul, iar ei sunt nevoiți să se adapteze la societatea modernă.

O poveste intimă, sensibilă și cuceritoare care explorează alegerile noastre în viață, responsabilitatea față de planetă, de copiii noștri, despre puterea de a ne transforma viața după o pierdere semnificativă.

„Am fost plăcut impresionați de cererea publicului pentru filmele de pe terasă, așa că ne-am orientat și am suplimentat cu intervale noi și pelicule așteptate de toți cinefilii. Rooftop Cinema e, pur și simplu, un cinema de vară cu filme bune și atmosferă relaxată, sus, deasupra orașului. În program se regăsesc titluri pentru toate gusturile: oldies, but goldies, dar și titluri noi. Vară aceasta filmele sunt la înălțime – Aici, la Cinema Ateneu.” – Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu Iași

Bilete disponibile pe cinemaiasi.ro/rooftop-cinema/ sau la casieria Ateneului Național din Iași, prețul biletului fiind 25 de lei.