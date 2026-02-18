Ascultă Radio România Iași Live
CFR Călători anulează mai multe trenuri, din cauza zăpezii

Publicat de Andreea Drilea, 18 februarie 2026, 11:06

UPDATE – CFR Călători a anulat alte trenuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori.

Dacă iniţial au fost anulate 20 de trenuri, operatorul a mai scos din circulaţie alte garnituri: R 8001, R 8010, Bucureşti Nord – Constanţa şi retur; IR 16085, IR 16084, IR 1583, IR 1586, Bucureşti Nord – Constanţa şi retur; IC 561, IC 564, Bucureşti Nord – Iaşi şi retur; IC 551, pe distanţa Bucureşti Nord – Suceava şi IC 564, pe distanţa Suceava – Mărăşeşti.

Celelalte trenuri anulate miercuri pentru intervenţii şi degajarea căii ferate sunt: IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur; R 3021, R3024, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur; R 3022, pe distanţa Ploieşti Vest – Bucureşti Nord; R 3023, pe distanţa Bucureşti Basarab – Ploieşti Vest; IR 1628 şi R 3027, pe distanţa Braşov – Bucureşti Nord şi retur; IR 1571, pe distanţa Bucureşti Nord – Galaţi; R 5025, pe distanţa Ploieşti Sud – Bucureşti; R 5072, pe distanţa Mizil – Brazi; RE 5071, pe distanţa Bucureşti Nord – Ploieşti Sud; R 8581, R 8580, pe distanţa Slobozia Veche – Ciulniţa şi retur; IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanţa Bucureşti Nord – Constanţa şi retur. AGERPRES

20 de trenuri ale CFR Călători au fost anulate, miercuri, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile ce îngreunează circulaţia feroviară în zonele aflate sub cod de ninsori.

Potrivit unui comunicat al companiei, circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată pentru intervenţii şi degajarea căii ferate: IC 535, IC 534, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur; R 3021, R3024, pe distanţa Bucureşti Nord – Braşov şi retur; R 3022, pe distanţa Ploieşti Vest – Bucureşti Nord; R 3023, pe distanţa Bucureşti Basarab – Ploieşti Vest; IR 1628 şi R 3027, pe distanţa Braşov – Bucureşti Nord şi retur; IR 1571, pe distanţa Bucureşti Nord – Galaţi; R 5025, pe distanţa Ploieşti Sud – Bucureşti; R 5072, pe distanţa Mizil – Brazi; RE 5071, pe distanţa Bucureşti Nord – Ploieşti Sud; R 8581, R 8580, pe distanţa Slobozia Veche – Ciulniţa şi retur; IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanţa Bucureşti Nord – Constanţa şi retur.

‘Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii’, transmit reprezentanţii CFR Călători. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

