Cel puţin 25 de morţi în urma unui incendiu produs într-un club din India

Cel puţin 25 de morţi în urma unui incendiu produs într-un club din India

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 08:20 / actualizat: 7 decembrie 2025, 9:59

Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa.

Martori oculari spun că cel puţin 100 de persoane se aflau pe ringul de dans, în momentul izbucnirii incendiului, în jur de miezul nopţii, ora locală.

Incendiul a fost localizat, iar autorităţile lucrează la identificarea victimelor.

De asemenea, se investighează cauzele incendiului. Au apărut informaţii privind explozia unei butelii de gaz, însă acestea nu au fost confirmate deocamdată. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

