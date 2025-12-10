CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 11:26

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale.

Iniţial, CCR stabilise pentru 21 ianuarie 2026 discutarea acestei legi, însă Guvernul a cerut preschimbarea termenului.

Pentru această lege Guvernul şi-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie şi pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare preşedintelui. După asumarea răspunderii Guvernului, pe 8 septembrie, proiectul a fost contestat la CCR de AUR.

Ulterior, Curtea Constituţională l-a declarat parţial neconstituţional. Concret, CCR a stabilit că este neconstituţională o prevedere referitoare la testarea funcţionarilor publici cu testul poligraf.

Legea a fost modificată în Parlament şi adoptată pe 18 noiembrie, însă proiectul a fost din nou contestat la CCR.

Legea are ca obiect de reglementare instituirea unui pachet de măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar, al insolvenţei şi în domenii conexe, cu accent pe: utilizarea eficientă a resurselor statului român prin gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, respectiv pentru a asigura un tratament egal, nediscriminatoriu şi transparent al tuturor plătitorilor de impozite şi taxe; restructurarea facilităţilor fiscale, mai ales a acelor categorii de facilităţi fiscale care şi-au atins obiectivele, iar menţinerea acestora nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv.

De asemenea, legea prevede: reaşezarea sistemului de impunere în sfera taxelor şi impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanţarea diferitelor categorii de servicii publice la nivelul autorităţilor publice centrale, autorităţilor publice locale, instituţiilor publice de interes.