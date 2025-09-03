Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 13:37

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili.

Pe 19 septembrie, Iașul devine locul unde arta și bunătatea se întâlnesc. Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași, ajunsă la a noua ediție, adună împreună 100 de artiști care își dăruiesc creațiile pentru copiii care provin din medii defavorizate. Fiecare lucrare pusă în licitație este o expresie a frumuseții și o mână întinsă către un viitor mai sigur pentru cei mici. Astfel, evenimentul se transformă într-o seară în care solidaritatea capătă formă, culoare și impact.

Această implicare excepțională este posibilă datorită parteneriatului cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, sub coordonarea lector univ. dr. Maria Bilașevschi, critic de artă, curator și Președinte al comisiei artistice.

Artiștii licitației caritabile

Gala reunește artiști din mai multe zone ale țării și din domenii diverse – pictură, grafică, sculptură, artă decorativă, bijuterii și accesorii handmade.

Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași este prezentă cu un număr impresionant de artiști, ale căror lucrări poartă semnătura: Alina Avram, Ana Sabina Drinceanu, Ana Maria Aprotosoaei-Iftimi, Ana-Maria Calistru, Andreea Francesca Cichi, Andreea-Mara Mancaș, Andrei Alecsandru Pantea, Angelica Mirela Pagu, Bianca Elena Boroș, Carmen Cărăușu, Carmen Gîtlan, Carmen Vînău, Carmen Voisei, Cezarina Florina Caloian, Ciprian Romaniuc, Constantin Tofan, Cornel Flocos, Cristian Gheorghiță, Cristina Stratulat, Dan Andrei Morteci, Daniel Pop – Fire Kultur, Daniela Grapă, Daniela Stan, Denisa Pușcașu, Diana Rău, Dorin Baba, Doru Constantin Cernea, Dragoș Pătrașcu, Ecaterina Mărghidan, Elena Gheorghiță Vornicu, Elena Șoltuz, Emanuel Chiriac, Emanuela-Irina Sava, Emilia Chiriac, Eugen Harasim, Felix Aftene, Florin Ungureanu, Georgiana Macovei, Gheorghe Drăgan, Gheorghe Lungu, Ioan Măric, Ionela Chiru, Ionela-Sandrina Mihuleac, Iulian Copăcel, Liliana Gonceariuc, Liviu Suhar, Liviu Șoptelea, Lucian Sebastian Radu, Luisa Țuculeanu, Maia Mocanu, Manuela Pavel, Manuell Mănăstireanu, Marcel Pușcașu, Mariana Saraiman, Marinela Boicu, Marinela Ciobanu, Marinela Rusu, Mădălin Țibichi, Mădălina Iordache, Mădălina Vieriu, Mihaela Crăciun, Mihaela Maxim, Mihai Cosmin Iațeșen, Mihail Voicu, Neli Chiriță, Oana Mazarache, Oana Voicu, Oana-Daniela Florea-Drăgoi, Ofelia Huțul, Otilia Chiriac, Otilia Eva, Otilia Iutiș, Ozolin Dușa, Radu Firicel, Radu Răileanu, Raluca Simona Loghin, Ramona Biciușcă, Rica Nemțanu, Rodica Neamțu Biciușcă, Romeo Ionescu, Sergiu Grapă, Silvia Anton, Simona Berea, Ștefana-Roxana Stoica, Tania Gonzalez Axenti Contreras, Valentin Sava, Valentina Paraschiv, Valeriu Gonceariuc, Vladlen Babcinețchi.

Generozitatea trece granițele Iașului – artiști din alte filiale U.A.P.R. se alătură cauzei copiilor sprijiniți de Salvați Copiii Iași, împărtășind frumusețea artei lor cu publicul din Gala: Alexandru Podea – U.A.P. România, Adrian Budea – U.A.P.R. Arad și Laura Cornea – U.A.P.R. Brașov.

Diversitatea artistică a evenimentului este completată de artiști independenți – Alina Kraus, Andreea Sandu, Laura Cioată, Petru Sîncu, Tudor Bura, Mihaela Bozariu – și de designeri de bijuterie și handmade care aduc creații cu totul speciale: Chu Chu Handbags – Andreea Turel, Maria’s Ladybugs, Nuria și Ramona Sandu.

Licitația caritabilă include și vinuri de colecție, semnate de Crama Gramma, Casa de Vinuri Cotnari, Domeniile Averești, Via Viticola, Domeniul Bogdan și Domeniile Franco-Române.

Arta devine sprijin concret pentru copii

Fondurile obținute prin Gala „Zâmbet în dar” sunt direcționate către copiii vulnerabili pe care Salvați Copiii Iași îi sprijină zi de zi în centrele educaționale. Aici, cei mici beneficiază de programe de tip afterschool și educație remedială, de consiliere psihologică și susținere emoțională, de activități dedicate sănătății lor psiho-emoționale, dar și de sprijin pentru nevoile de bază – hrană, îmbrăcăminte, ghiozdan. În plus, sunt ghidați în dezvoltarea abilităților de viață, pentru a-și construi treptat un drum mai sigur spre viitor.

„Arta are puterea de a aduce oamenii împreună, dincolo de cuvinte. Sunt onorată să văd atât de mulți artiști care aleg să dăruiască pentru această cauză caritabilă: educația copiilor.” – Maria Bilașevschi, lector univ. dr., critic de artă și Președintele comisiei artistice.

„Mulțumim tuturor artiștilor pentru generozitatea cu care transformă arta în speranță și sprijin pentru copii. Fiecare operă licitată, fiecare bilet cumpărat înseamnă un pas înainte pentru un copil care își dorește să rămână la școală și să aibă o copilărie demnă.” – transmit reprezentanții Salvați Copiii Iași.

Publicul este invitat să achiziționeze bilete pentru Gala Zâmbet în dar din 19 septembrie 2025, contribuind direct la viitorul copiilor din comunități defavorizate. Biletele sunt disponibile pe Eventim: https://www.eventim.ro/ro/bilete/gala-zambet-in-dar-iasi-palas-sala-chopin-vivaldi-585566/event.html și la sediul Salvați Copiii Iași, Aleea Ion Simionescu, nr.6, Bl. i5, Punct Termic 15 Dacia, 700408, Iași, telefon 0731834729. Website eveniment: https://salvaticopiii-iasi.ro/gala-zambet-in-dar/

Organizatorii mulțumesc partenerilor și sponsorilor care se alătură Galei Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași:

