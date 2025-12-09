Ascultă Radio România Iași Live
Campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în rândul consumatorilor

Foto: nfd

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 06:35

A fost lansată o campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în contextul pierderilor provocate de pesta porcină în ultimii ani.

Asociaţia Producătorilor Autohtoni vrea să-i convingă pe consumatori să cumpere produse româneşti. În acelaşi timp vine în sprijinul celor care vor să cumpere carne de porc autohtonă, dar nu ştiu să o deosebească la raft. Preşedintele Asociaţiei Române a Cărnii de Porc, Adrian Balaban, spune că eticheta „Produs în România” nu e o garanţie că produsul e 100% românesc.

Adrian Balaban: „Produs în România” poate însemna doar sacrificat în România, poate însemna doar procesat în România, poate însemna născut, crescut, sacrificat, procesat în România. Este, totuşi, un termen foarte larg „Produs în România”. Noi vrem ca eticheta cărnii porcilor proveniţi din fermele noastre să existe o marcă foarte clară şi care să asigure consumatorul că acea carne provine de la porci crescuţi şi sacrificaţi în România. Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc va veni cu etichetă nouă începând de anul viitor, care să facă această carne mai uşor de recunoscut.

Realizator: Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, România are peste 365 de focare de pestă porcină africană, fiind pe primul loc la acest capitol în spaţiul comunitar.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

