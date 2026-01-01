Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 08:38

Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se cer date personale și bancare.

Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei și, sub pretextul că utilizatorii sunt elegibili pentru retragerea unor dividende, în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, între care Codul Numeric Personal, contul IBAN, numărul de telefon și adresa de e-mail, scrie într-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București.

Aceste informații pot fi utilizate ulterior pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri. Bursa subliniază că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor și că nu face plăți directe către investitori.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro