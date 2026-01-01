Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online

Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online

Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 08:38

Bursa de Valori București avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se cer date personale și bancare.

Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei și, sub pretextul că utilizatorii sunt elegibili pentru retragerea unor dividende, în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, între care Codul Numeric Personal, contul IBAN, numărul de telefon și adresa de e-mail, scrie într-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București.

Aceste informații pot fi utilizate ulterior pentru a accesa conturile bancare ale victimelor și pentru a sustrage fonduri. Bursa subliniază că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plății dividendelor și că nu face plăți directe către investitori.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 08:36

Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Începând de joi intră în vigoare Reges Online – noul registru digital de evidență a salariaților, care înlocuiește integral platforma...

Reges Online intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026
Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:42

Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026

Impozitele locale se majorează în acest an şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal. Pentru...

Impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, din 2026
INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:31

INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale

Două noi decese provocate de un virus gripal au fost înregistrate în ultima săptămână, astfel că numărul celor decedaţi din cauza gripei...

INSP: Două noi decese înregistrate în ultima săptămână din cauza virusurilor gripale
Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 07:16

Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie

Nivelul accizelor la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit...

Accizele la bere, vin, alcool şi combustibili se majorează din ianuarie
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 06:43

Campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’ – derulată de APAH-RO pe parcursul lui 2026

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice (APAH-RO) lansează campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’,...

Campania educaţională ‘Ficat sănătos pentru inimă sănătoasă’ – derulată de APAH-RO pe parcursul lui 2026
Naţional joi, 1 ianuarie 2026, 06:38

MAI: La un an de la intrarea în spaţiul Schengen, aglomeraţia de la punctele de trecere a frontierei s-a redus semnificativ

Aderarea la Spaţiul Schengen a dus la o reducere semnificativă a aglomeraţiei în punctele de trecere a frontierei, însă poliţiştii au trecut...

MAI: La un an de la intrarea în spaţiul Schengen, aglomeraţia de la punctele de trecere a frontierei s-a redus semnificativ
Naţional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:49

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar pentru specialităţile cu...

Ambulatoriile de specialitate vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil şi necesar
Naţional miercuri, 31 decembrie 2025, 10:47

Colegiul Medicilor Stomatologi din România analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public

Colegiul Medicilor Stomatologi din România anunţă că analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru...

Colegiul Medicilor Stomatologi din România analizează impactul ordinului prin care se creează un mecanism de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public