Brigitte Bardot, legendara actriţă franceză, a murit la vârsta de 91 de ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 12:04

Brigitte Bardot, legendara actriţă franceză, sex simbol al anilor 1960 şi ferventă activistă pentru drepturile animalelor, a murit la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică Fundaţia Brigitte Bardot, citată de AFP.

‘Fundaţia Brigitte Bardot anunţă cu imensă tristeţe decesul fondatoarei şi preşedintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriţa şi cântăreaţa de renume mondial, care a ales să renunţe la prestigioasa sa carieră pentru a-şi dedica viaţa şi energia bunăstării animalelor şi Fundaţiei sale’, se arată în comunicatul transmis AFP de fundaţie, în care nu se menţionează ziua sau locul decesului.

Brigitte Bardot s-a retras din actorie în urmă cu mai bine de 50 de ani şi avea la activ circa 50 de filme.

Ea lasă în urmă două scene care au intrat în panteonul cinematografiei: un mambo febril într-un restaurant din Saint-Tropez în ‘Şi Dumnezeu a creat femeia’ şi un monolog, în nud, la începutul filmului ‘Dispreţul’.

La începutul lunii decembrie, Bardot le-a transmis fanilor să nu-şi facă griji pentru starea ei de sănătate, tot prin intermediul unui comunicat transmis de fundaţia sa. (Agerpres/ FOTO captură youtube)