Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare

Botoşani: Intervenţie a pompierilor după ce o conductă de gaze a fost spartă în timpul lucrărilor la sistemul de canalizare

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 12:09

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani au fost solicitaţi, miercuri, să intervină pe strada Împărat Traian din municipiul reşedinţă, pentru a asigura măsurile de prevenire în cazul unei posibile scăpări de gaze.

‘La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, o autospecială de intervenţie şi echipamente specifice pentru măsurarea concentraţiei de gaz metan şi o echipă a furnizorului de gaze naturale. În urma verificărilor, s-a constatat faptul că scăpările de gaz proveneau de la o conductă spartă în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare. Specialiştii operatorului de distribuţie a gazelor naturale au sistat furnizarea acestora şi urmează să remedieze defecţiunea. Nu s-a impus evacuarea persoanelor, însă, pentru mai multă siguranţă, zona a fost balizată până la remedierea situaţiei de către reprezentanţii furnizorului de gaz’, au precizat reprezentanţii ISU Botoşani.

Potrivit sursei citate, pe strada respectivă se circulă normal, iar pompierii militari rămân în zonă pentru a asigura măsurile specifice de prevenire. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

