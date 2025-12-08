Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri

Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri

Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 13:45 / actualizat: 8 decembrie 2025, 15:02

Muzeul Județean Botoșani desfăşoară, în data de 14 decembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 12.00, atelierele creative dedicate adulților intitulate „De sărbători, mai aproape de tradiţie”.

Într-o perioadă a anului când gândurile ni se îndreaptă, mai mult ca oricând, către lumea autentică a satului românesc, vă invităm să vă alăturați demersului nostru de a crea adevărate opere de artă tradițională prin încondeierea oului. Tinzând a deveni glob, acesta vă va surprinde prin versatilitate și prin gingășie, iar dumneavoastră veți putea orna bradul pentru Crăciun într-o manieră artistică și profund originală.

În călătoria spre deprinderea tehnicii decorării şi transformării ouălor în globuri veți fi însoțiți și îndrumați de doamna Maria Ursulean, meșter popular.

Taxa de participare, care include și toate materialele, este de 30 lei/persoană. Înscrierea se face  la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până la data de 12 decembrie 2025.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de această experiență artistică unică!

Etichete:
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 15:35

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care, de regulă, se...

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială
(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 14:38

(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering

Revoltă în rândul părinților unei grădinițe din Iași, după ce unitatea a fost obligată să folosească o firmă de catering pentru masa...

(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering
„Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 13:38

„Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener al Asociației Salvați Copiii Iași, anunță cu bucurie desfășurarea...

„Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași
(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 12:42

(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a acordat, astăzi, titlul Doctor Honoris Causa scriitorului Matei Vișniec, membru de onoare al...

(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 11:40

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC. Reducerea dobânzilor ar urma să se...

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 10:40

Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice...

Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 10:11

Neamţ: Cursuri online pentru o grădiniţă din Piatra-Neamţ, după ce tavanul unei clase s-a prăbuşit

Cele cinci grupe ale Grădiniţei ‘Daniela Cuciuc’ din Piatra-Neamţ vor face cursuri online, începând de luni, după ce tavanul unei...

Neamţ: Cursuri online pentru o grădiniţă din Piatra-Neamţ, după ce tavanul unei clase s-a prăbuşit
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 08:14

(AUDIO) Peste 13 mii de elevi din jud. Iași susțin simularea examenelor Evaluării Naționale și Bacalaureat

7.321 de elevi din Iași vor susține, în perioada 8–10 decembrie, simularea pentru Evaluarea Națională, potrivit Inspectoratului Școlar...

(AUDIO) Peste 13 mii de elevi din jud. Iași susțin simularea examenelor Evaluării Naționale și Bacalaureat