Botoşani: 45 de tone de furaje au ars în urma unui incendiu provocat intenţionat

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2025, 10:43

Aproximativ 45 de tone de furaje depozitate în apropierea unei stâne din localitatea Mitoc au ars, joi dimineaţă, cel mai probabil din cauza unui foc pus intenţionat, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, pompierii au intervenit timp de patru ore pentru stingerea incendiului.

‘La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coţuşca şi Staţiei Săveni, cu două autospeciale de stingere, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Mitoc, cu un buldoexcavator şi o cisternă. La sosirea forţelor de intervenţie la faţa locului ardeau aproximativ 45 de tone de furaje. Pentru stingerea incendiului şi înlăturarea efectelor s-a acţionat aproape patru ore. Intervenţia a fost una de durată deoarece trebuia verificat fiecare metru pătrat pentru a elimina riscul de reaprindere’, au precizat oficialii ISU.

Cazul este investigat de Poliţie. AGERPRES/FOTO ISU BT