Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Publicat de Andreea Drilea, 29 decembrie 2025, 10:53

Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență și alte instituții cu rol în gestionarea situațiilor de urgență, au intervenit în 11 situații de urgență.

În orașul Darabani, un arbore a căzut peste acoperișul spitalului din localitate. Pericolul a fost înlăturat de pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Darabani, Detașamentului Dorohoi, împreună cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani;

În municipiul Botoșani, pe strada Pacea, un copac a căzut peste un autoturism, unul pe partea carosabilă, iar alți doi prezentau pericol de prăbușire. Pe aceeași stradă, vântul a doborât și un stâlp de electricitate. Pentru îndepărtarea acestora au acționat pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Botoșani;

În municipiul Botoșani, pe străzile Călugăreni și Săvenilor, bucăți de tablă desprinse de vânt de pe acoperișurile unor clădiri puteau cădea oricând, existând riscul de a răni trecătorii. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit prompt și au înlăturat pericolul;

În municipiul Dorohoi, pe strada George Enescu, și în localitatea Ionășeni, doi copaci au fost doborâți de vânt și au căzut pe partea carosabilă, fiind îndepărtat de pompierii militari.

În localitățile Costești, Ungureni, Săveni și Icușeni, unde mai multe fire de electricitate au fost rupte de vânt și au căzut pe partea carosabilă. Deficiențele au fost remediate de echipele furnizorului de energie electrică.

Vă reamintim că, până în această seară, la ora 23:00, județul Botoșani se află sub o atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt. Potrivit meteorologilor, vântul va prezenta intensificări cu viteze cuprinse între 50 …70 km/h.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)