Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:36

Modul în care informația este influențată și manipulată în mediul online, rolul inteligenței artificiale în acest proces, precum și impactul transformărilor digitale asupra democrației și societății, au fost teme de dezbatere vineri, la Biroul Parlamentului European în România, care a organizat un eveniment ce a reunit deputați europeni, experți, reprezentanți ai mediului academic și studenți.

Discuțiile au abordat numeroase subiecte ce țin de evoluția manipulării informaționale, impactul dezinformării, al rețelelor sociale și al inteligenței artificiale asupra încrederii în democrație, în special în rândul tinerilor, dar și oportunități și riscuri generate de utilizarea AI în spațiul public.

Reporter: Diana Surdu – Profesorul universitar Alina Bârgăoanu, de la SNSPA, identifică elementele de noutate pe care le aduce inteligența artificială față de rețelele sociale.

Alina Bârgăoanu: Ar trebui să vorbim mai puțin despre conținut, să vorbim mai mult despre distribuție, despre amplificare, despre culegerea de date în vederea distribuției personalizate, chiar individualizate, despre infectarea modelelor lingvistice mari și despre faptul că oamenii sunt închiriați de către inteligența artificială. Eu cred că inteligența artificială alimentează foarte mult războiul împotriva cunoașterii, mai precis, războiul împotriva cunoașterii umane.

Avocata specializată în tehnică juridică, Dumitrița Rogojinaru, insistă să vedem inteligența artificială ca un aliat, ca un instrument care ne poate ușura viața, nu ca un inamic.

Dumitrița Rogojinaru: Este, într-adevăr, o problemă foarte mare cum controlăm deep fake-ul și AI-ul în spațiul politic și tot ce înseamnă publicitate politică. Cred că una dintre probleme care să se ridice pe termen lung va fi ce facem cu drepturile fundamentale, unde este libertate de exprimare și unde este cenzură.

Părerile specialiștilor sunt împărțite când dezbat despre inteligența artificială, însă ce este cert este că AI face parte din viața de zi cu zi a majorității și că aceasta va schimba lumea.

Rador/FOTO AI