Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Biroul PE în România: Dezbatere despre dezinformare și rolul inteligenței artificiale

Publicat de Andreea Drilea, 21 februarie 2026, 08:36

Modul în care informația este influențată și manipulată în mediul online, rolul inteligenței artificiale în acest proces, precum și impactul transformărilor digitale asupra democrației și societății, au fost teme de dezbatere vineri, la Biroul Parlamentului European în România, care a organizat un eveniment ce a reunit deputați europeni, experți, reprezentanți ai mediului academic și studenți.

Discuțiile au abordat numeroase subiecte ce țin de evoluția manipulării informaționale, impactul dezinformării, al rețelelor sociale și al inteligenței artificiale asupra încrederii în democrație, în special în rândul tinerilor, dar și oportunități și riscuri generate de utilizarea AI în spațiul public.

Reporter: Diana Surdu – Profesorul universitar Alina Bârgăoanu, de la SNSPA, identifică elementele de noutate pe care le aduce inteligența artificială față de rețelele sociale.

Alina Bârgăoanu: Ar trebui să vorbim mai puțin despre conținut, să vorbim mai mult despre distribuție, despre amplificare, despre culegerea de date în vederea distribuției personalizate, chiar individualizate, despre infectarea modelelor lingvistice mari și despre faptul că oamenii sunt închiriați de către inteligența artificială. Eu cred că inteligența artificială alimentează foarte mult războiul împotriva cunoașterii, mai precis, războiul împotriva cunoașterii umane.

Avocata specializată în tehnică juridică, Dumitrița Rogojinaru, insistă să vedem inteligența artificială ca un aliat, ca un instrument care ne poate ușura viața, nu ca un inamic.

Dumitrița Rogojinaru: Este, într-adevăr, o problemă foarte mare cum controlăm deep fake-ul și AI-ul în spațiul politic și tot ce înseamnă publicitate politică. Cred că una dintre probleme care să se ridice pe termen lung va fi ce facem cu drepturile fundamentale, unde este libertate de exprimare și unde este cenzură.

Părerile specialiștilor sunt împărțite când dezbat despre inteligența artificială, însă ce este cert este că AI face parte din viața de zi cu zi a majorității și că aceasta va schimba lumea.

Rador/FOTO AI

Etichete:
Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:38

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților

Reprezentanții Curților de Apel din țară îi solicită președintelui Nicușor Dan să retrimită spre reexaminare în Parlament legea care...

Reprezentanții Curților de Apel din țară cer reexaminarea legii vizând pensiile magistraților
Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua
Naţional sâmbătă, 21 februarie 2026, 08:27

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua

Sprijinul acordat pentru plata facturilor la energie electrică va continua până la finalul acestui an, anunță ministrul Muncii, Florin Manole....

Sprijinul pentru plata facturilor la energie electrică va continua
METEO: Revin ninsorile în weekend
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 12:07

METEO: Revin ninsorile în weekend

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 20-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Revin ninsorile în weekend
Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Naţional vineri, 20 februarie 2026, 07:19

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei

Majorarea salariului minim va fi aprobată în perioada următoare, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole, într-o conferință de presă la...

Salariul minim urmează să se majoreze de la 4.050 la 4.325 de lei
Naţional joi, 19 februarie 2026, 06:40

Situația traficului la ora 6:00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Braşov, la kilometrul 26, pe sensul de...

Situația traficului la ora 6:00
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 16:44

A fost reluată circulaţia pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7

UPDATE – Ameliorarea condiţiilor meteo şi intervenţia utilajelor de deszăpezire au dus la reluarea circulaţiei pe toate tronsoanele...

A fost reluată circulaţia pe toate tronsoanele autostrăzilor A0, A1, A3 şi A7
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 12:44

METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 18-02-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Coduri de vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol
Naţional miercuri, 18 februarie 2026, 12:29

CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor – constituţional

UPDATE – Curtea Constituţională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul...

CCR: Proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor – constituţional