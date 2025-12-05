Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 13:38

Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își face debutul literar la ediția din acest an a Târgului de carte Gaudeamus, ce are loc la București în perioada 3-7 decembrie, la Romexpo.

Elena Manuela Nechita a publicat anul acesta la cunoscuta editură EIKON din București cartea „Echilibru pe vârfuri – dansul, adevărul unei vieți asumate pe scenă”, volum prefațat de Ligia Fărcășel și universitara Sandra Elizabeth Mavhima. Prin această carte, autoarea aduce în atenția publicului în premieră în literatura românească aspecte ale lumii baletului, ale artei spectacolului, dar și trăiri din spatele culiselor, având curajul de a își arăta sufletul nu doar în fața spectatorilor, ci și în fața cititorilor. Cartea va avea lansarea oficială duminică, 7 decembrie 2025, la București, la standul Editurii EIKON, la ora 11:30, iar despre carte vor vorbi scriitorii Paul Gorban, Mirela Lupu, universitara și regizoarea Anda Tăbăcaru, dar și editorul Valentin Ajder.

„Elena Manuela Nechita scrie așa cum dansează — cu disciplină, cu sensibilitate, cu liniștea celor care știu că frumusețea nu se naște din ușurință, ci din efort, perseverență și lumină interioară. Am regăsit aici fragilitate, dar și forță; durere, dar și vindecare; anonimat, dar și strălucire; momente în care scena a devenit o formă de eliberare, iar dansul o confesiune. O felicit pentru sinceritate, pentru curaj și pentru frumusețea cu care a așezat în cuvinte ceea ce de obicei rămâne ascuns în culise. Cititorul va închide această carte mai bogat, mai atent, mai aproape de adevărurile care nu se spun ușor.”, spune despre cartea autoarei, fost Prim balerin și Director Compartiment Balet la Opera Națională București, Alin Gheorghu.

„Elena Manuela Nechita stăpânește arta scrisului, a ideilor și a argumentării la fel de bine cum cunoaște scena, arena și arta dansului. Conduita fină și liniară a dansului, candoarea și, deopotrivă, rigoarea, disciplina și emoția mesajului artistic nu sunt doar atribute ale unui stil de viață ci, dimpotrivă, toate acestea sunt caracteristici integrate organic ale ființei care respiră și comunică fără artificii prin dans. Cartea de față, aparent confesională, este o carte despre emoție, iubire, luptă și efort, acceptare și împlinire de sine; este o carte despre femeia lumii de azi, angajată continuu între lumina tiparelor intimității personale și cea a tiparelor colective, ale participanților privitori, ale publicului. „Echilibru pe vârfuri” nu este povestea și lecția despre cum viața se trăiește, ci este credința prin care viața se împlinește. Elena Manuela Nechita nu este doar balerină, este femeia care, prin devotamentul față de sine și față de artă, poate inspira multe generații de aici înainte. În această carte multe artiste și femei își vor (re)găsi echilibrul pe care doar o lebădă grațioasă îl are chiar și atunci când peste lac coboară ceața.”, susțin editorii Elenei Manuela Nechita.

Elena Manuela NECHITA s-a născut la 13 mai 1984, în Iaşi. Din 2003 este balerină de ansamblu al corpului de balet al Operei Naţionale Române Iaşi. În cei peste douăzeci de ani de carieră a interpretat diferite roluri în repertoriul a peste patruzeci de spectacole. În 2003 obţine Certificat de Competențe Profesionale (Instructor coregraf). Specializarea: Coregrafie, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi. În 2005 a fost balerin colaborator în Nagoya, Japonia. În 2015 obţine licenţa în Geografie la Facultatea de Geografie și Geologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, iar în 2021 obţine licenţa în specializarea Coregrafie și Artele Spectacolului, la Facultatea de Teatru a Universităţii Naționale de Arte „George Enescu” Iași. Este prezentă în presă culturală ieşeană şi naţională cu interviuri despre arta baletului, iar această carte, aparent confesională, este debutul ei editorial.