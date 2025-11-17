Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Bacău: Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie şi responsabilul de achiziţii, trimişi în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 11:25

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi responsabilul de achiziţii din cadrul unităţii sanitare au fost trimişi în judecată, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată doi administratori ai unor societăţi comerciale şi reprezentantul de vânzări al unei companii, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu.

‘În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul (…), în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău şi în baza unei înţelegeri frauduloase anterioare (…) ar fi dispus achiziţionarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software şi hardware) la preţuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului’, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA Bacău.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparţinând inculpaţilor.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

