Bacău: Inspectori ISCTR, transportatori şi instructori auto, trimişi în judecată de DNA pentru dare şi luare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 13:02

Cinci inspectori de trafic din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Bacău au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru infracţiunile de luare de mită, abuz în serviciu şi fals intelectual, toate în formă continuată, a informat, vineri, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată 20 de reprezentanţi sau angajaţi ai unor societăţi de transport, transportatori sau şcoli de şoferi, pentru dare de mită.

‘În perioada 06 iulie – 02 noiembrie 2021, inculpaţii (…), în calitate de inspectori de trafic, şi-ar fi îndeplinit în mod defectuos ori nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile de serviciu cu ocazia constatării, pe raza judeţului Bacău, a unor contravenţii grave sau foarte grave (clasificate astfel de legiuitor), la regimul drumurilor, la regimul condiţiilor de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier, precum şi la regimul perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, în sensul că nu ar fi luat măsurile legale care se impuneau. Astfel, au fost vătămate interesele legitime ale I.S.C.T.R. de a asigura respectarea aplicării legislaţiei în materie şi implicit de a evita crearea unor situaţii periculoase pentru activitatea de transport rutier şi traficul rutier în ansamblu, corelativ cu obţinerea unui folos necuvenit de către contravenienţi’, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA Bacău.

Cei cinci inspectori de trafic ar fi omis să constate şi să sancţioneze abateri referitoare la defecţiuni majore ale autovehiculelor, la supraîncărcarea autocamioanelor cu marfă, la folosirea de şoferi care nu erau angajaţi ai societăţilor respective, nereguli cu privire la traseele efectuate şi la denaturarea sau neînregistrarea datelor de aparatura specifică, menţionează sursa citată.

‘În acelaşi context inculpaţii, inspectori de trafic, nu ar fi aplicat nici sancţiunile complementare ce se impuneau, respectiv imobilizarea autovehiculelor sau suspendarea ori retragerea licenţei de transport. Neaplicarea sancţiunilor impuse de lege a determinat un prejudiciu total estimat la suma de 110.450 lei şi, implicit, şi foloase materiale în beneficiul contravenienţilor, constând în cuantumul amenzilor neaplicate (sume de care statul, unităţile administrativ teritoriale şi I.S.C.T.R. nu au beneficiat)’, mai spun procurorii anticorupţie.

Totodată, cei cinci inspectori ar fi inserat date nereale în unele dintre actele de control întocmite ori în cele de centralizare a verificărilor zilnice efectuate. Aceştia ar fi primit în mod repetat sume de bani, în total 6.000 de lei, dar şi alte bunuri şi foloase necuvenite, de la reprezentanţii şi angajaţii mai multor societăţi de transport, transportatori sau şcoli de şoferi, conform rechizitoriului.

Toţi cei 25 de inculpaţi au semnat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii anticorupţie şi au acceptat încadrarea juridică dar şi pedepsele aplicate, cuprinse între un an şi patru luni şi trei ani de închisoare, cu suspendare.

Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei şi dosarele aferente au fost înaintate Tribunalului Bacău. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro