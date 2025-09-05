Bacău: Conducerea ISJ nu are semnale că începutul anului şcolar va fi perturbat

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 16:28

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Bacău nu are semnale că începutul anului şcolar va fi perturbat de eventuale mişcări sindicale.

‘Legat de începerea cursurilor, nu există semnale cu privire la posibila perturbare a programului şcolar’, a declarat vineri, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar al judeţului Bacău, profesorul Ana-Maria Egarmin.

În ceea ce priveşte reţeaua şcolară, 36 din cele 1.461 clădiri aparţinând unităţilor de învăţământ din judeţ nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, în principal din cauza lipsei sursei de apă curente şi a canalizării.

Totodată, 80 de clădiri nu deţin autorizaţie sau aviz de securitate la incendiu.

În judeţul Bacău există 162 de microbuze şcolare, dintre care 84 sunt în gestiunea unităţilor de învăţământ, iar restul în gestiunea primăriilor.

‘Menţionăm că din cele 84 de microbuze, 16 sunt nefuncţionale iar 52 sunt în stare precară, iar din cele ale unităţilor administrativ-teritoriale, două sunt nefuncţionale iar 17 în stare precară’, a mai spus inspectorul şcolar general al judeţului Bacău.

În ceea ce priveşte manualele şcolare, s-au distribuit pentru toţi cei aproximativ 5.500 de elevi înscrişi în clasa întâi.

‘În acest an şcolar, sunt schimbate toate manualele de clasa a opta, care urmează să fie primite în depozitul ISJ Bacău, acestea fiind editate după programe noi, ceea ce înseamnă că toţi elevii vor primi integral manuale noi la toate disciplinele. Până acum, au fost deschise şi onorate integral toate comenzile pe învăţământul primar (…) iar pe învăţământul gimnazial, pe clasele a cincea, a şasea şi a şaptea’, a precizat, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general Ana-Maria Egarmin.

Manualele comandate şi primite de ISJ Bacău au fost livrate către şcoli în proporţie de 50% dar acest proces este în dinamică.