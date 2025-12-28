Bacău: Cele două victime ale exploziei din Oneşti au fost transferate la un spital din Belgia

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 19:08

Cei doi pacienţi cu arsuri severe pe mai bine de 60% din suprafaţa corpului în urma exploziei de la Oneşti au fost transferaţi în condiţii de siguranţă la un spital din Belgia.

Aici pot beneficia de tratament specializat de nivel înalt, anunţă ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete.

El atrage atenţia că, în paralel, în ultimele zile se înregistrează la nivel naţional un număr crescut de pacienţi cu arsuri severe generate de violenţă, utilizarea unor instalaţii improvizate sau de electrocutare din cauza neglijenţei, iar aceste situaţii pun o presiune majoră asupra sistemului medical, pe lângă faptul că produc o suferinţă profundă.

Ministrul remarcă într-o postare pe internet că România are, din păcate, un număr foarte mare de astfel de pacienţi, peste media Uniunii Europene, şi aminteşte de cele două centre pentru arşi grav aflate în fază finală de construcţie, la Timişoara şi Târgu Mureş, care, începând de anul viitor, vor putea acorda tratament în condiţii moderne şi sigure.

Alexandru Rogobete adăugă că rămân însă vitale responsabilitatea, prevenţia şi evitarea acestor situaţii, pentru ca sistemul să poată face faţă numărului mare de pacienţi şi pentru a proteja vieţii.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)