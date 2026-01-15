(AUDIO) Ziua Culturii Naționale este marcată astăzi și prin două evenimente din domeniul artei contemporane, care se vor desfășura la Sibiu și Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 07:01

Ziua Culturii Naționale este marcată astăzi și prin două evenimente din domeniul artei contemporane, care se vor desfășura la Sibiu și Iași și vor reuni artiști din București și Iași.

Unul dintre cele două evenimente va avea loc de la ora 17.00, în spațiul expozițional al Palatului Braunstein din Iași, unde va fi vernisată expoziția de grafică intitulată „Suntem aici”.

Expoziția este curatoriată de artistul vizual Dragoș Pătrașcu, profesor emerit al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, și de artista vizuală Anca Boeriu, lector univ. dr. la Universitatea Națională de Arte din București. Cei 20 de graficieni care participă cu lucrări la acest eveniment sunt, de asemenea, cadre didactice la cele două universități, a precizat Dragoș Pătrașcu, invitat al emisiunii „Oameni și idei”, de la Radio România Iași.

Dragoș Pătrașcu: Anca Boeriu și subsemnatul suntem curatori, dacă pot să spun așa, cu experiență și suntem niște curatori duri, în sensul pozitiv al cuvântului, în sensul alegerii artiștilor și a lucrărilor. Este o expoziție de grafică, deci este o expoziție cu graficieni unul și unul. Chiar dacă o să vedeți în expoziție și artă video, ea este legată tot de artele grafice, da. Problema a fost că nu am avut destul spațiu ca să aducem și alți artiști care meritau să fie aduși; a trebuit să ne limităm numai la 20 de artiști, 10 din București și 10 din Iași. Am ales artiști profesori de la ambele universități de artă, Universitatea de Artă din București și Universitatea de Artă din Iași, pentru că, în ambele universități, profesorii sunt și artiști excepționali, cel puțin la grafică.

Tot astăzi, Muzeul Brukenthal din Sibiu găzduiește, de la ora 12.00, vernisajul expoziției „TREI”, curatoriată de Alexandru Constantin Chituță. Expoziția reunește creațiile a trei artiști contemporani ieșeni: Dragoș Pătrașcu, Sorin Purcaru și Adrian Stoleriu.

Evenimentul se înscrie în programul „Axele Culturale Brukenthal: Axa Sibiu – Iași – Chișinău”, proiect cultural încheiat în 2023. Expoziția a fost prezentată și la Iași, în luna august 2025, la Palatul Braunstein.

Seria propusă de sculptorul Sorin Purcaru se intitulează „Vocile metalului”, iar pictorul Adrian Stoleriu participă cu proiectul „Zodiile războiului”. Graficianul Dragoș Pătrașcu prezintă proiectul „Desenez ca și cum ar conta”, un demers artistic ce constituie un semnal de alarmă privind diminuarea rolului culturii într-o lume dominată de interese materiale, a explicat acesta „Oameni și idei”, de la Radio România Iași.

Dragoș Pătrașcu: Trăim vremuri complicate, clar, cu războiul la doi pași de graniță, cu războaie în lume; lucruri îngrozitoare se petrec. Eu am făcut chiar un jurnal din nebunia asta a lumii. O parte l-am expus la expoziția din august și o parte, și mai mică, o să o expun acum la Sibiu. De ce desenez ca și cum ar conta? Pentru că, sigur, în momente de criză — și văd că nu se mai termină aceste crize naționale, mondiale, se pare că abia încep, din nefericire — trebuie să recunoaștem că actul cultural este, nu că este băgat sub preș, dar devine de plan 2, de plan 3, să spunem, și ai senzația că nu că nu mai contezi, ci că s-a diminuat și se diminuează foarte mult interesul pentru cultură. Oricum, interesul în lume pentru cultură s-a diminuat chiar în vremuri mai bune. Una dintre spaimele mele este că oamenii nu mai vor cultură, că vor cu totul altceva decât cultură, că sunt mai apropiați de bunurile materiale. Dar, în griul ăsta, culmea culmilor este că artiștii fac niște lucruri extraordinar de frumoase.

(Radio Iași/ Ioana Soreanu/ FOTO radioiasi.ro)