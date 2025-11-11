(AUDIO) Zilele Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași – 61 de ani de existență

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 12:08

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași aniversează, în această săptămână, 61 de ani de existență. Elevi, profesori, absolvenți și invitați speciali se reunesc pentru o nouă ediție a Zilelor Școlii.

Programul include momente artistice și competiționale, dar și întâlniri de suflet, precum tradiționalul concert Acordurile Toamnei, reuniunea actualilor și foștilor profesori ai instituției sau dialogul cu actrița Maia Morgenstern, o lecție despre artă, valori și cunoaștere.

Evenimentul central al săptămânii este Conferința Națională ”IașiMUN”, ajunsă la cea de-a 16-a ediție, o simulare a dezbaterilor Națiunilor Unite.

Manifestarea începe joi și se derulează până duminică. Cei peste o sută de participanți din Iași, dar și din alte orașe ale țării, participă la o serie de dezbateri academice axate pe teme globale, exersează vorbirea în public, gândirea critică și cooperarea internațională – totul în limba engleză, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, directorul Colegiului ”Emil Racoviță” din Iași, Mihaela Gotcu: ”Elevii de liceu se înscriu din toată țara, în principal anul acesta avem din București, Brașov, Bacău, Botoșani, dar preponderent sunt elevii din Iași. Participarea la conferință presupune asumarea rolului unui delegat al unei țări membre ONU. Ei se interesează și fac cercetare pentru a afla cât mai multe informații despre țara pe care o reprezintă. Ei vor lucra în anumite comitete, cum sunt ele numite. După modelul Națiunilor Unite, este o efervescență care este una impresionantă, să vezi niște tineri care chiar îmbracă rolul acesta al delegatului care își reprezintă o țară și care încearcă să găsească soluții la problemele actuale ale lumii.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO afiș eveniment)