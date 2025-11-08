(AUDIO/VIDEO) Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns în țară

Osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost aduse aseară la București, fiind repatriate din Franța, unde acesta a murit în exil la jumătatea secolului al XIX-lea.

Rămășițele pământești ale domnitorului se află acum la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Mâine, acestea vor fi depuse în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, într-un gest de omagiu național.

În continuare, ceremoniile, care includ onoruri militare și momente de reculegere, vor avea loc la Focșani și apoi la Iași, unde domnitorul va fi reînhumat.

Primarul Iașului, Mihai Chirica: ”Pe data de 12 noiembrie ajunge la Iași. Va fi depus în Palatul Culturii, acolo unde în sala Voievozilor are și tabloul domniei sale, după care va fi mormântat în preajma Palatului Culturii, astfel încât să poată întregii, să spunem, întâietatea lui Ștefan cel Mare și sfârșitul domniilor, el fiind ultimul înaintea lui Alexandru Ioan Cuza.”

Domn al Moldovei între anii 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghica a fost una dintre personalitățile care a pus bazele procesului de modernizare a Principatelor Române, a făcut reforme, a înființat Jandarmeria după model francez și a deschis prima maternitate din Moldova din propria avere.

