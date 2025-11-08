Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/VIDEO) Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns în țară

(AUDIO/VIDEO) Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns în țară

(AUDIO/VIDEO) Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns în țară

Publicat de Andreea Drilea, 8 noiembrie 2025, 11:24

Osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au fost aduse aseară la București, fiind repatriate din Franța, unde acesta a murit în exil la jumătatea secolului al XIX-lea.

Rămășițele pământești ale domnitorului se află acum la Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Mâine, acestea vor fi depuse în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, într-un gest de omagiu național.

În continuare, ceremoniile, care includ onoruri militare și momente de reculegere, vor avea loc la Focșani și apoi la Iași, unde domnitorul va fi reînhumat.

Primarul Iașului, Mihai Chirica: ”Pe data de 12 noiembrie ajunge la Iași. Va fi depus în Palatul Culturii, acolo unde în sala Voievozilor are și tabloul domniei sale, după care va fi mormântat în preajma Palatului Culturii, astfel încât să poată întregii, să spunem, întâietatea lui Ștefan cel Mare și sfârșitul domniilor, el fiind ultimul înaintea lui Alexandru Ioan Cuza.”

Domn al Moldovei între anii 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghica a fost una dintre personalitățile care a pus bazele procesului de modernizare a Principatelor Române, a făcut reforme, a înființat Jandarmeria după model francez și a deschis prima maternitate din Moldova din propria avere.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
România aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO
Prim plan sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 08:40

România aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO

România a fost aleasă ieri membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO. Este vorba de un mandat de patru ani, care îi permite...

România aleasă membru cu drepturi depline al Consiliului Executiv al UNESCO
Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare
Prim plan sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 08:36

Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare

Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei, care a murit miercuri, la Oradea, la vârsta de 88 de ani, va fi înmormântat sâmbătă cu onoruri...

Fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
Prim plan sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 08:25

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc astăzi pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril şi pe toţi îngerii. În această zi,...

Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril
La Chișinău a fost deschis Biroul Parlamentului European
Prim plan sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 07:43

La Chișinău a fost deschis Biroul Parlamentului European

La Chișinău a fost deschis vineri Biroul Parlamentului European în Republica Moldova în prezența președintei legislativului comunitar Roberta...

La Chișinău a fost deschis Biroul Parlamentului European
Prim plan sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 07:36

În România vor rămâne staţionate trupe americane

În România vor rămâne staţionate trupe americane, dar vor fi modificări în ceea ce priveşte modul de rotaţie al militarilor, a spus aseară...

În România vor rămâne staţionate trupe americane
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 13:00

(AUDIO) Expoziția „Fabricat în Republica Moldova”, ediția a 7-a, la Palas Iași

De astăzi până duminică, la Palas Iași, se desfășoară cea de-a 7-a ediție a Expoziției intitulată ”Fabricat în Republica Moldova”....

(AUDIO) Expoziția „Fabricat în Republica Moldova”, ediția a 7-a, la Palas Iași
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 11:22

(AUDIO) Omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat pentru șantaj și cumpărare de influență

Omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare...

(AUDIO) Omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat pentru șantaj și cumpărare de influență
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 11:18

Daniel David: Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VIII-a trebuie schimbată

Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VIII-a trebuie schimbată, dar acest lucru nu trebuie făcut de la un an la altul, a afirmat ministrul...

Daniel David: Evaluarea Naţională de la finalul clasei a VIII-a trebuie schimbată