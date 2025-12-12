(AUDIO/ VIDEO) Iași: Protest pentru independența justiției

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 19:58



Este a treia seară de proteste pentru o justiție independentă în București și în marile orașe.

La Iași, peste 100 de persoane s-au strâns în fața tribunalului, în urma investigaţiei Recorder.

Ei au afirmat că susţin o justiţie independentă, fără intruziunea politicului, după cum a aflat colegul nostru, Constantin Mihai:

– Am ieșit, în primul rând, ca să încurajăm vocile curajoase din justiție și, bineînțeles, ca să dăm și un semnal că lucrurile astea se tot văd în ultima vreme, lucrurile care se întâmplă la oameni corupți care au fost condamnați definitiv și apoi, prin diferite căi excepționale, au ajuns să fie liberi.

Reporter: Dumneavoastră?

– Același motiv și sperăm ca cât mai multe persoane din Guvern, din ministerele care răspund de aceste legi, probabil Ministerul Justiției, să ia măsuri și să întoarcă legislația înainte de 2017, cred că ăla a fost un moment cheie.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)