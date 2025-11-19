(AUDIO) USLIP Iași: Reducerea bugetului Educației cu 10% ar putea declanșa greva generală

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 06:50

Gradul de nemulțumire a profesorilor a crescut după ultimele informații apărute în presă, conform cărora, bugetul alocat educației ar urma să fie diminuat în 2026.

Dacă se confirmă, greva generală din învățământ va deveni realitate, a declarat liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, după ședința biroului executiv a sindicatului: ”Deocamdată nu avem niște certitudini în ceea ce privește intențiile actualului executiv de a veni cu noi reduceri din zona bugetară a educației, dar avem experiența ultimilor luni când am constatat că, în general, ceea ce se discută pe surse devine ulterior o realitate. Prin urmare, dacă această nouă informație care a apărut în zona publică legată de o reducere cu 10% a bugetului educației este una reală, noi dorim să avertizăm pe această cale că deja intrăm într-o zonă a imposibilității, pentru că nu văd de unde s-ar mai putea tăia acești bani, în așa fel încât învățământul românesc să rămână în picioare. Vorbim deja de acele lovituri aplicate prin Legea 141, lovituri care, așa cum se știe, au dezechilibrat puternic buna funcționare a educației românești. Evident, reacția va fi una pe măsură. Există deja o stare de nemulțumire profundă în zona educațională și să nu ne mai întrebăm sau să nu se întrebe nimeni dacă greva generală, să spunem de la o idee, va deveni o realitate.”

Laviniu Lăcustă a precizat că după aplicarea prevederilor Legii 141, în acest an școlar, mai sunt doar câțiva profesori care au acceptat plata cu ora iar, pe de altă parte, numărul dascălilor tineri s-a diminuat cu peste 10% în școlile din județul Iași.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

