(AUDIO) Un proiect transfrontalier care vizează promovarea educației incluzive a fost lansat astăzi, la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 17:10

Peste 400 de copii cu diazbilități, dar și tineri cu o situație financiară dificilă, sunt eligibili pentru inițiativa cu o valoare de peste 330 de mii de euro, desfășurată de organizații neguvernamentale și unități de învățământ din România și Republica Moldova.

În țara noastră, vor beneficia de acest proiect școlar 4 județe din regiunea Moldovei, după cum a declarat coordonatorul Corina Mighiu de la Organizația „Salvații Copiii”.

Corina Mighiu:  Prin acest proiect o să avem o serie de activități comune care se desfășoară atât în Republica Moldova, cât și în România, în patru județe, Vaslui, Iași, Botoșani și Galați. Noi, cei de la Salvați Copii, o să facem un transfer de expertiză pe un program care se numește ”Gândește în Afara Stigmei”, astfel încât să creștem gradul de acceptare a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

 

 

De partea cealaltă, președintele Asociației ”Copil, Comunitate, Familie” din Republica Moldova, Liliana Rotaru, ne-a precizat că în stânga Prutului au fost acceptate în proiect 15 școli. În principal sunt vizați copiii ai căror părinți au plecat la muncă în străinătate și care prezintă dificultăți de adaptare la noile condiții.

Liliana Rotaru: Există grupuri de copii pentru care educația încă nu este incluzivă și aceștia sunt copiii cu tulburări de comportament, copii cu dizabilități senzoriale de diferit feluri. Vor fi implicate 30 de școli, 15 din Republica Moldova, 15 din România. Este un proiect transfrontalier, deci vom face schimb de experiență, vom crea împreună soluții pentru probleme comune și vom forma cadrele didactice pentru a contracara stigma cauzată de diferite dificultăți, diferite circumstanțe, dizabilitate, etnie, statut social, economic și așa mai departe. Educația nu trebuie să fie ceva politizat, crează viitorii cetățenii ai țării. Vrem să punem umărul atât cât putem prin acest proiect, care va dura 18 luni, dar a început din iunie 2025, deci durează până prin decembrie sau ianuarie 2026,  ianuarie 2027.

 

La acest proiect transfrontalier participă 12 instituții educaționale. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

