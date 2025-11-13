Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Trei eleve de la un liceu din Iași au ajuns la spital din cauza unei țigări electronice defecte

(AUDIO) Trei eleve de la un liceu din Iași au ajuns la spital din cauza unei țigări electronice defecte

(AUDIO) Trei eleve de la un liceu din Iași au ajuns la spital din cauza unei țigări electronice defecte

Publicat de Andreea Drilea, 13 noiembrie 2025, 11:39

Trei eleve de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, cunoscut ca Liceul de Mecatronică și Automatizări, vor fi externate astăzi, după ce luni au ajuns la spital în urma inhalării unor vapori iritanți proveniți dintr-o țigară electronică defectă.

Incidentul s-a produs chiar în sala de clasă, la finalul unei pauze, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Dorina Ilie, directorul Colegiului: ”În data de 10 noiembrie a.c., la finalul pauzei mari, adică la 11:11 minute, un elev de clasa a X-a liceu s-a dus într-o clasă de a X-a în ideea de a împrumuta o baterie externă să-și încarce propria tigară electronică. În momentul în care a conectat bateria la tigara electronică, s-a întâmplat ceva acolo cu ea, cu privire la siguranța ei, fapt care a generat emanarea unui miros înțepător, afectând trei eleve din preajma incidentului respectiv. Elevele au primit îngrijiri medicale atât de la medicul școlii cât și de la asistentul școlii. Am sunat la 112, salvarea a venit imediat împreună cu Poliția, s-au deplasat fetele către Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași. Fetele sunt bine și urmează să fie externate în cursul zilei de astăzi, din ce am înteles de la doamna dirigintă.”

Directorul Liceului Tehnologic „Carol I” din Iași, Dorina Ilie, a mai declarat, pentru postul nostru de radio, că utilizarea unor astfel de dispozitive nu este permisă în incita unităților de învățământ, iar o comisie de anchetă a fost consituită pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc incidentul și sancțiunile care se impun: ”Nu este permisă, copiii încalcă în continuare regulile, nu au voie să introducă în școală astfel de obiecte, dar noi nu avem voie să-i percheziționăm, prin urmare este greu să-i identificăm.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Creștere a cazurilor de viroze la Spitalul de Boli Infecțioase Iași
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 15:32

(AUDIO) Creștere a cazurilor de viroze la Spitalul de Boli Infecțioase Iași

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase ‘Sfânta Parascheva’ din Iaşi, dr Florin Roşu, a declarat, astăzi, că a crescut cu peste 60...

(AUDIO) Creștere a cazurilor de viroze la Spitalul de Boli Infecțioase Iași
Seria „European Lectures” continuă la Iași cu prelegerea „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”. Invitat: Bernd Resch (Austria)
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 14:45

Seria „European Lectures” continuă la Iași cu prelegerea „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”. Invitat: Bernd Resch (Austria)

Prelegere: Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale 18 noiembrie 2025, ora 18:00 Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”,...

Seria „European Lectures” continuă la Iași cu prelegerea „Lumea noastră prin lentila rețelelor sociale”. Invitat: Bernd Resch (Austria)
Muzeul de Artă din Roman: Expoziția colectivă ”Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 14:15

Muzeul de Artă din Roman: Expoziția colectivă ”Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la Muzeul de Artă din Roman se deschide a XXI-a ediție a expoziției colective ”Anuala de pictură, grafică,...

Muzeul de Artă din Roman: Expoziția colectivă ”Anuala de pictură, grafică, sculptură și fotografie”
(AUDIO) Iaşi: Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 13:27

(AUDIO) Iaşi: Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci

Două femei în vârstă de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţele a Spitalului ‘Sfântul...

(AUDIO) Iaşi: Două femei, de 85 şi 60 de ani, mamă şi fiică, în stare gravă la spital după ce au mâncat ciuperci
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 13:25

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0839 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, joi, în raport cu principalele valute
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 12:36

CNIR a atribuit unei companii italiene contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit, joi, firmei de inginerie IRD Engineering din Italia, contractul pentru supervizarea...

CNIR a atribuit unei companii italiene contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 11:26

Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova

UPDATE – România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce priveşte...

Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova
Prim plan joi, 13 noiembrie 2025, 09:07

(AUDIO) Încep Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de atestare documentară

Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași încep, astăzi, cu Simpozionul Internațional „De la vocație la inovație....

(AUDIO) Încep Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de atestare documentară