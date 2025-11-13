(AUDIO) Trei eleve de la un liceu din Iași au ajuns la spital din cauza unei țigări electronice defecte

Trei eleve de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Carol I” din Iași, cunoscut ca Liceul de Mecatronică și Automatizări, vor fi externate astăzi, după ce luni au ajuns la spital în urma inhalării unor vapori iritanți proveniți dintr-o țigară electronică defectă.

Incidentul s-a produs chiar în sala de clasă, la finalul unei pauze, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Dorina Ilie, directorul Colegiului: ”În data de 10 noiembrie a.c., la finalul pauzei mari, adică la 11:11 minute, un elev de clasa a X-a liceu s-a dus într-o clasă de a X-a în ideea de a împrumuta o baterie externă să-și încarce propria tigară electronică. În momentul în care a conectat bateria la tigara electronică, s-a întâmplat ceva acolo cu ea, cu privire la siguranța ei, fapt care a generat emanarea unui miros înțepător, afectând trei eleve din preajma incidentului respectiv. Elevele au primit îngrijiri medicale atât de la medicul școlii cât și de la asistentul școlii. Am sunat la 112, salvarea a venit imediat împreună cu Poliția, s-au deplasat fetele către Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași. Fetele sunt bine și urmează să fie externate în cursul zilei de astăzi, din ce am înteles de la doamna dirigintă.”

Directorul Liceului Tehnologic „Carol I” din Iași, Dorina Ilie, a mai declarat, pentru postul nostru de radio, că utilizarea unor astfel de dispozitive nu este permisă în incita unităților de învățământ, iar o comisie de anchetă a fost consituită pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc incidentul și sancțiunile care se impun: ”Nu este permisă, copiii încalcă în continuare regulile, nu au voie să introducă în școală astfel de obiecte, dar noi nu avem voie să-i percheziționăm, prin urmare este greu să-i identificăm.”

