(AUDIO) Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 08:49

Tragedie într-o comună din județul Bacău, după un incendiu izbucnit din cauza unui coș de fum deteriorat!

O femeie de 43 de ani și un bărbat de 45 de ani din localitatea Gura Văii au fost găsiți carbonizați de pompierii sosiți să stingă flăcările care le-au cuprins locuința, noaptea trecută.

Purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Anca Socaci: La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fără risc de propagare la vecinătăți. Din păcate, în urma evenimentului au rezultat două victime: o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, și o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 43 de ani, ambele carbonizate. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum sau burlanul deteriorat. ISU Bacău reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare a fumului pentru prevenirea unor astfel de evenimente tragice.

 

(Radio Iași/ FOTO radioiasi/ imagine ilustrativă)

