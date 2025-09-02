(AUDIO) TPL Suceava: Elevii au nevoie de abonamente noi pentru a circula gratuit

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 06:08

Toate abonamentele de transport în comun pentru elevii din Suceava au expirat la 31 august.

Elevii care vor să călătorească în continuare gratuit trebuie să se prezinte la ghișeele Companieie de Transport cu adeverința de elev în care să fie menționată și clasa.

Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc a explicat că după 15 septembrie, controlorii și taxatorii vor amenda elevii care nu vor avea un abonament valabil, până atunci, aceștia vor primi doar un avertisement: ”Permitem elevilor să circule cu abonamentele expirate până pe data de 15 septembrie. Facem acest lucru deoarece am primit și în acest an, cu foarte mare întârzire, primim de la școli listele cu elevi. Noi începând data de 3 septembrie, eliberăm noile abonamente. Sperăm ca până atunci să avem suficiente liste cu elevi trimise de la suficiente școli, pentru că este foarte frustrant pentru cetățeni să meargă la ghișeu și să afle că nu se regăsește elevul încă pe lista din sistemul nostru. O altă procedură pe care pot face elevi este să vină cu o adeverință de la școală, că este elev pentru anul în curs și va primi pe bază acelei adeverințe.”

