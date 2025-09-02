Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) TPL Suceava: Elevii au nevoie de abonamente noi pentru a circula gratuit

(AUDIO) TPL Suceava: Elevii au nevoie de abonamente noi pentru a circula gratuit

(AUDIO) TPL Suceava: Elevii au nevoie de abonamente noi pentru a circula gratuit

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 06:08

Toate abonamentele de transport în comun pentru elevii din Suceava au expirat la 31 august. 

Elevii care vor să călătorească în continuare gratuit trebuie să se prezinte la ghișeele Companieie de Transport cu adeverința de elev în care să fie menționată și clasa. 

Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc a explicat că după 15 septembrie, controlorii și taxatorii vor amenda elevii care nu vor avea un abonament valabil, până atunci, aceștia vor primi doar un avertisement: ”Permitem elevilor să circule cu abonamentele expirate până pe data de 15 septembrie. Facem acest lucru deoarece am primit și în acest an, cu foarte mare întârzire, primim de la școli listele cu elevi. Noi începând data de 3 septembrie, eliberăm noile abonamente. Sperăm ca până atunci să avem suficiente liste cu elevi trimise de la suficiente școli, pentru că este foarte frustrant pentru cetățeni să meargă la ghișeu și să afle că nu se regăsește elevul încă pe lista din sistemul nostru. O altă procedură pe care pot face elevi este să vină cu o adeverință de la școală, că este elev pentru anul în curs și va primi pe bază acelei adeverințe.”

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii
Prim plan marți, 2 septembrie 2025, 09:36

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii

APAVITAL S.A. aduce la cunoștința consumatorilor că, în scopul remedierii unei avarii apărute la un robinet vană situat la intersecția...

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii
Iaşi: Universitatea de Ştiinţele Vieţii organizează o nouă sesiune de admitere
Prim plan marți, 2 septembrie 2025, 09:19

Iaşi: Universitatea de Ştiinţele Vieţii organizează o nouă sesiune de admitere

Universitatea de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ din Iaşi (USV) a scos la admiterea de toamnă 630 de locuri la buget şi...

Iaşi: Universitatea de Ştiinţele Vieţii organizează o nouă sesiune de admitere
MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
Prim plan marți, 2 septembrie 2025, 09:11

MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc

Patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian naţional, după ce, în noaptea de luni spre marţi, sistemele de supraveghere radar ale MApN au...

MApN: Atac aerian rus la graniţa cu Ucraina; patru aeronave militare au cercetat spaţiul aerian românesc
Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan
Prim plan marți, 2 septembrie 2025, 07:55

Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a convocat marți partidele din coaliția guvernamentală la Palatul Cotroceni, după ce executivul și-a asumat...

Coaliția, convocată la Cotroceni de președintele Nicușor Dan
Prim plan marți, 2 septembrie 2025, 06:30

Pe 8 septembrie, sindicatele din educaţie vor boicota începutul de an şcolar

Sindicatele din educație reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an școlar, vor picheta sediul guvernului și vor organiza un...

Pe 8 septembrie, sindicatele din educaţie vor boicota începutul de an şcolar
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 20:15

La Parlament s-a încheiat seria şedinţelor în care premierul a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal

UPDATE – La Parlament s-a încheiat, în urmă cu puţin timp, seria şedinţelor de plen în care premierul Ilie Bolojan a angajat...

La Parlament s-a încheiat seria şedinţelor în care premierul a angajat răspunderea Guvernului pentru al doilea pachet fiscal
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 18:47

Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată luni la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, a salutat implicarea României în...

Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră
Prim plan luni, 1 septembrie 2025, 18:45

Preşedintele Nicuşor Dan: România poate, prin poziţia sa geografică, să contribuie la reconstrucţia Ucrainei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni că România poate contribui, prin poziţia sa geografică, la reconstrucţia Ucrainei. ‘Am vorbit...

Preşedintele Nicuşor Dan: România poate, prin poziţia sa geografică, să contribuie la reconstrucţia Ucrainei