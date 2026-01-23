(AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 12:32

Numărul persoanelor din municipiul Iași, care și-au achitat, până acum, taxele și impozitele, este dublu față de perioada similară din 2025.

Diferența se datorează reducerii de 10% de care ieșenii pot beneficia până la 31 martie, diminuare care a devenit consistentă anul acesta, după introducerea noilor tarife – a explicat primarul Mihai Chirica: ”Peste 36.000 de roluri deja s-au achitat și probabil că așa va merge și în continuare, profitând și de discount-ul de 10% pe care îl acordăm pentru cei care plătesc până pe 31 martie 2026. Din această perspectivă să știți că unele taxe și impozite sunt mai mici decât anul trecut, mai ales pentru unele categorii de mașini, cele care poluează mai puțin. E mai mare pentru mașine hibrid, dar e și corect pentru mașinile hibrid, pentru că era anormal să-ți iei o mașină de 50.000 de euro și să plătești un impozit anual de 13 lei, de 1 leu și 10 bani pe lună.”

Primăria Iași analizează, în această perioadă, cadrul legal prin care vor putea oferi un sprijin financiar suplimentar pentru persoanele cu pensii mici din municipiu, care nu își pot achita taxele și impozitele.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)