Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie

(AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie

(AUDIO) Tot mai mulți ieșeni își achită taxele înainte de 31 martie

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 12:32

Numărul persoanelor din municipiul Iași, care și-au achitat, până acum, taxele și impozitele, este dublu față de perioada similară din 2025.

Diferența se datorează reducerii de 10% de care ieșenii pot beneficia până la 31 martie, diminuare care a devenit consistentă anul acesta, după introducerea noilor tarife – a explicat primarul Mihai Chirica: ”Peste 36.000 de roluri deja s-au achitat și probabil că așa va merge și în continuare, profitând și de discount-ul de 10% pe care îl acordăm pentru cei care plătesc până pe 31 martie 2026. Din această perspectivă să știți că unele taxe și impozite sunt mai mici decât anul trecut, mai ales pentru unele categorii de mașini, cele care poluează mai puțin. E mai mare pentru mașine hibrid, dar e și corect pentru mașinile hibrid, pentru că era anormal să-ți iei o mașină de 50.000 de euro și să plătești un impozit anual de 13 lei, de 1 leu și 10 bani pe lună.”

Primăria Iași analizează, în această perioadă, cadrul legal prin care vor putea oferi un sprijin financiar suplimentar pentru persoanele cu pensii mici din municipiu, care nu își pot achita taxele și impozitele.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 16:18

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale

Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi...

(AUDIO) Ilie Bolojan: Reforma adminstraţiei publice locale şi centrale are ca miză descentralizarea deciziilor, stimularea peformanţei în administraţie şi creşterea veniturile autorităţilor locale
Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 16:10

Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au pus în executare, astăzi,  șase mandate de percheziție domiciliară pe...

Șase percheziții la suspecți de braconaj, în trei comune din județul Botoșani
Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:51

Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge

Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vaslui fac apel la populaţia din judeţ să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină...

Vaslui: Direcţia de Sănătate Publică face apel către populaţie să doneze sânge
Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:45

Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev

Un consilier local din comuna Ţepu, judeţul Galaţi, este cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev, în curtea şcolii din...

Galaţi: Consilier local din comuna Ţepu, cercetat penal după ce ar fi agresat fizic şi verbal un elev
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:19

Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative

Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative,...

Primarul municipiului Botoşani cere sprijinul premierului Ilie Bolojan pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul de Boli Paliative
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 15:00

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână, după episoadele de ger care au marcat ultima perioadă. Totuşi, cerul...

Vremea se încălzeşte uşor începând cu acest sfârşit de săptămână
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 11:50

(AUDIO) Rezultat remarcabil pentru Iași: Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu”, în top la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi

Rezultat remarcabil pentru o elevă din Iași obținut la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi, desfășurate la Istanbul, în perioada...

(AUDIO) Rezultat remarcabil pentru Iași: Alexia Teodoru, elevă la Colegiul ”Garabet Ibrăileanu”, în top la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi
Prim plan vineri, 23 ianuarie 2026, 10:12

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Iașul sărbătorește Unirea Principatelor Române. Pentru buna desfășurare a manifestărilor din centrul orașului,...

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, circulația tramvaielor și autobuzelor prin Piața Unirii va fi întreruptă