Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat

(AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat

(AUDIO) Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat

Publicat de Andreea Drilea, 20 martie 2026, 10:54

Toate liceele din județul Iași au anunțat că vor organiza simularea examenului de Bacalaureat, care începe luni, 23 martie.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, probele scrise vor avea loc în toate cele 48 de unități de învățământ liceal desemnate centre de examen: „Sunt așteptați să participe la această probă de evaluare 5.971 de elevi de clasa a XII-a și a XIII-a din județul Iași. Pentru 40 de elevi din 14 unități de învățământ, Comisia Județeană a propus adaptarea procedurilor de susținere a probelor în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor.”

Potrivit Ministerului Educației, simularea examenului de Bacaluareat, programată să înceapă săptămâna viitoare, se va desfășura în 1.358 de unități de învățământ (95,16%), în timp ce 69 de licee, adică 4,84% dintre centrele de la simulare, au anunțat că nu participă.

Simularea are loc în contextul tensiunilor din sistemul de educație, după ce sindicatele au cerut profesorilor să boicoteze organizarea cestor testări în semn de protest față de măsurile de austeritate.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

