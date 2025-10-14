(AUDIO) Slujba de Hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2025, 08:45

Un sobor de preoți din țară și din străinătate, în fruntea cărora se va afla Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înalt Prea Sfințitul Teofan, va oficia astăzi Slujba Sfintei Liturghii din Ziua Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Ca și în anii precedenți, slujba va avea loc pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt. a precizat purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, Lucian Apopei: ”Vor sluji mai mulți ierarhi, atât din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cât și din alte biserici ortodoxe surori, din Biserica Ortodoxă a Greciei, a Serbiei, a Albaniei, evident și cei care însoțesc Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, răspunsurile liturgice la slujbă fiind oferite anul acesta de corul Sanctus al Catedralei Mitropolitane din Iași, dirijor binecunoscutul profesor Costel Mirel Nechita. Pentru credincioșii care nu vor reuși să fie prezenți în preajma zonei amenajate, deși începând de anul acesta se va putea beneficia și de spațiul amenajat între Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național, anunțăm că slujba va putea fi urmărită și de la distanță pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locații.”

Între timp, peste 18 mii de persoane stau la rând, pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 6.00 au pornit au stat la rând aproximativ 11 ore, adică toată noaptea, în ciuda temperaturii scăzute.

Potrivit organizatorilor, de miercuri, când a început pelerinajul, peste 165 de mii de pelerini au trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Credincioșii ne-au împărtășit motivele pentru care au venit să se roage, dar și cum a fost așteptarea:

”Pelerin 1: Mulțumesc la Dumnezeu că la 78 de ani am putut să rezist să ajung aici. Reporter: Cu ce rugăciune ați venit la Sfântă? Pelerin 1: Cu toate cele cerești, pentru sănătate, pentru copii, pentru tot ce-i bine pe lumea asta. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Pelerin 2: N-am așteptat mult, am ajuns aici la 9:30 și să ne rugăm pentru sănătate. Reporter: Drumul până aici, cum a fost? Pelerin 2: Am stat în picioare în tren, din la Bârlad până la Iași, trei ore. Reporter: Aglomerat. Pelerin 2: Foarte. Pelerin 3: Am venit la Sfântă ca să ne ocrotească de tot ce este rău, să avem putere de muncă, să fim sănătoși și să ne rugăm. Să ne ierte greșelile noastre pentru păcatele care le facem. Să mergem pe un drum cât mai drept. Reporter: Cum a fost așteptarea? Pelerin 3: Foarte bine, chiar nici nu ne așteptam. A fost chiar un drum bun când am ajuns s-a oprit ploaia, a mers foarte bine.”

Organizatorii fac ultimele pregătiri pentru slujba Sfintei Liturghii din această dimineaţă care va fi oficiată în aer liber lângă Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Aceasta va fi transmisă în direct de Radio România Iași începând cu ora 10.00.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)