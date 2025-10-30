Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale

Publicat de Andreea Drilea, 30 octombrie 2025, 09:55

Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale.

O primă declarație în acest sens a fost făcută astăzi de președintele Confederației „Spiru Haret”, Marius Nistor, iar la nivelul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, o decizie similară va fi luată săptămâna viitoare, spune liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Vorbim de o declarație a liderului Federației ”Spiru Haret” în ceea ce privește intenția declanșării unui referendum privind inițierea grevei generale. În ceea ce ne privește pe noi, cei afiliați la Federația Sindicatului Liber din Învățământ trebuie spus că această decizie poate fi luată în organismul statutar numit Colegiul Național al Liderilor. Prin urmare, suntem convinși că și în FSLI va avea loc o dezbatere pe această temă, vom vedea când, probabil că, chiar în cursul săptămânii viitoare și dacă se va decide convocarea Colegiului Național al Liderilor, probabil că va fi pus în discuție și acest referendum care va fi înaintat către toate județele acolo unde avem, evident, sindicate afiliate la FSLI.”

Conform evaluărilor care au loc în această perioadă, în urma măsurilor adoptate de ministrul Educației, în județul Iași, aproximativ 10% din cadrele didactice au părăsit sistemul.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă: ”Majorările de normă didactică au creat disfuncționalități în sistem, vorbim de foarte multe cadre didactice care au completat catedra cu ore din altă specialitate. În acest moment se face o evaluare la nivel național pentru a avea un tablou complet în ceea ce privește aceste disfuncțiuni la care făceam referire și care sunt prezente în sistem. Vom vedea însă și dimensiunea acestora în momentul în care vom avea rezultatele de care vă spuneam.”

