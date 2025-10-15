(AUDIO) Primăria Piatra-Neamţ preia poligonul auto de la Ministerul Educaţiei şi îl modernizează pentru a fi redat circuitului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 10:20

Primăria Piatra-Neamţ a primit avizul Ministerului Educaţiei pentru preluarea fostului poligon auto al oraşului, un pas important spre reabilitarea şi modernizarea acestuia.

Terenul, aflat într-o stare avansată de degradare, urmează să fie transformat într-un spaţiu modern destinat atât pregătirii şcolare, cât şi activităţilor recreative.

Primarul Adrian Niţă a declarat că, începând din primăvara viitoare, vor fi făcute studiile de fezabilitate şi documentaţia tehnică.

Elevii de la Colegiul Tehnic de Transporturi din Piatra Neamț vor putea efectua, astfel, ore practice de conducere, iar poligonul va fi deschis şi celor care se pregătesc pentru permisul auto, a mai spus Adrian Niță: ”Putem, după ce am primit avizul de la Ministerul Educației, să facem următorii pași pentru a readuce acest obiectiv la viață. Odată ce-l vom moderniza și va fi din nou funcțional, toți copiii, în primul rând cei de la Colegiul Tehnic pentru Transporturi vor putea să-și desfășoare orele acolo, dar nu numai copiii care urmează școli de profil, inclusiv cei ce urmează școlile de șoferi și care doresc să obțină permisul de conducere și poți testa sau îmbunătăți aptitudinile în acest poligon.”

Spaţiul va putea găzdui şi evenimente auto, competiţii, dar şi activităţi extraşcolare pentru elevii din municipiul Piatra Neamț. De asemenea, profesorii şi elevii de la Palatul Copiilor vor putea folosi poligonul pentru activităţi de karting.

Primăria va aloca fondurile necesare pentru reamenajare de la bugetul local, după cum a mai declarat primarul Adrian Niță: ”Vorbim doar de fonduri de la bugetul local. Vom vedea dacă, după ce vom face o analiză legată de sumele necesare, ca și contribuție pe care Primăria trebuie să le aloce în vederea derulării altor proiecte, este necesar să apelăm și la un împrumut bancar sau nu.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO Adrian Niță)

