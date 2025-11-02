(AUDIO) Primăria Iași pregătește două parcuri fotovoltaice, la Holboca și Tomești

Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 09:57

Primăria municipiului Iași a intrat în posesia terenului pe care se afla fosta groapa de gunoi a localității, în apropiere de Tomești, și intenționează să construiască pe respectivul amplasament un parc fotovoltaic.

Edilul Mihai Chirica a anunțat că aceasta ar urma să fie cea de a doua centrală verde, după cea de la fostul depozit de zgură al CET – 2 – Holboca.

Ofertele de licitație pentru amble proiecte vor fi deschise peste două săptămâni, a mai spus primarul municipiului: ”Dorim ca pe fosta groapă de gunoi, care a fost complet izolată și nu mai are nicio problemă de mediu, să construim un parc fotovoltaic care se adaugă celui de la Cetul Holboca de 9 MW. În felul acesta să asigurăm resurse regenerabile de energie pentru consumul public.

Reporter: Ce putere va avea cel de la Tomești?

Mihai Chirica: Sigur, noi pregătim proiectul pentru că liniile de finanțare vor fi asigurate de Ministerul Energiei, dar cred că se va duce undeva tot spre 7-8 MWh.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)