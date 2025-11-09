(AUDIO) Primăria Iași a depus peste 20 de proiecte pentru finanțare europeană

Publicat de Andreea Drilea, 9 noiembrie 2025, 10:15

Primăria municipiului Iași a depus, în această săptămână, peste 20 de proiecte, în vederea obținerii finanțării europene.

Între acestea se numără finalizarea lucrărilor la Filarmonica „Moldova” și mutarea Teatrului Cub pe locul fostei parcări a Primăriei.

Un alt proiect costisitor este cel al construirii inelului destinat circulației tramvaielor pe segmentul Podu Roș – Hala Centrală – Palatul Culturii.

De asemenea, se are în vedere extinderea clădirilor de la 6 școli gimnaziale și 5 colegii din municipiu.

Edilul, Mihai Chirica, a precizat că aceste proiecte, structurate pe mai multe capitole, nu necesită împrumuturi suplimentare, fiind depuse pe exercițiul financiar european 2021 – 2027: ”Sunt proiecte cerute, să spunem, pe noul program de finanțare europeană 2021-2027. E program regional, cum au fost și cele anterioare, altele decât PNRR sau surse de finanțare complementare post-COVID. O valoare de circa 180 de milioane de lei, iar dacă adăugăm și proiectele pe eficiență energetică, pe modernizarea CET-urilor și cele care deja le-am pus în finanțare pentru etapa următoare, ne ducem peste 250 milioane de euro, toți banii sunt asigurați din fonduri europene și din sursele proprie ale bugetului local pentru cofinanțare.”

