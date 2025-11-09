Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Primăria Iași a depus peste 20 de proiecte pentru finanțare europeană

9 noiembrie 2025

Primăria municipiului Iași a depus, în această săptămână, peste 20 de proiecte, în vederea obținerii finanțării europene.

Între acestea se numără finalizarea lucrărilor la Filarmonica „Moldova” și mutarea Teatrului Cub pe locul fostei parcări a Primăriei.

Un alt proiect costisitor este cel al construirii inelului destinat circulației tramvaielor pe segmentul Podu Roș – Hala Centrală – Palatul Culturii.

De asemenea, se are în vedere extinderea clădirilor de la 6 școli gimnaziale și 5 colegii din municipiu.

Edilul, Mihai Chirica, a precizat că aceste proiecte, structurate pe mai multe capitole, nu necesită împrumuturi suplimentare, fiind depuse pe exercițiul financiar european 2021 – 2027: ”Sunt proiecte cerute, să spunem, pe noul program de finanțare europeană 2021-2027. E program regional, cum au fost și cele anterioare, altele decât PNRR sau surse de finanțare complementare post-COVID. O valoare de circa 180 de milioane de lei, iar dacă adăugăm și proiectele pe eficiență energetică, pe modernizarea CET-urilor și cele care deja le-am pus în finanțare pentru etapa următoare, ne ducem peste 250 milioane de euro, toți banii sunt asigurați din fonduri europene și din sursele proprie ale bugetului local pentru cofinanțare.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

