(AUDIO) Peste 60 de echipaje iau, astăzi, startul la Raliul Iașului

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 11:16

Peste 60 de echipaje iau, astăzi, startul la Raliul Iașului, eveniment ajuns la a 41-a ediție.

Noutatea din acest an constă în introducerea unui traseu de 145 de kilometri, cel mai lung de până acum.

Competiția începe diseară, cu Super-speciala de la Râpa Galbenă.

Mâine și duminică, ziua, au loc probele speciale de la Cioca Boca, Mădârjac și Dobrovăț, iar mâine seară sunt programate etapele nocturne de la Dobrovăț și Ciurea, unice în țară.

Festivitatea de premiere este programată să se desfășoare duminică după-amiază, în fața Palatului Culturii.

Daniel Avătăjiței, director executiv al competiției: ”Pentru că anul trecut am ieșit pe locul I, cum era normal și firesc, avem coeficientul 1-2, asta înseamnă că absolut tot ce se întâmplă la Raliul Iașului se înmulțește cu un coeficient de 1,2, adică trebuie să avem numărul de kilometri de anul trecut înmulțit cu 1,2 anul ăsta. Așa am ajuns la 145 de kilometri de probă specială care se transpun în o trecere, două treceri pe proba Păun. Ca să aducem ceva nou ca de fiecare dată în Raliul Iașului, proba Păun se va parcurge în sens invers față de până acum. O probă superbă, o probă de îndemânare, o probă tehnică pe care piloții o adoră și datorită dificultății traseului, a terenului.”

Raliul Iașului aduce o serie de modificări ale circulației pe traseele din cadrul competiției.

Astăzi, traficul va fi restricționat în zona Râpa Galbenă – Pasajul de la Biblioteca Centrală Universitară – Bulevardul Independenței.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

