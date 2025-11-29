(AUDIO) Permanență UPU în minivacanța de 1 Decembrie în județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 10:28

În minivacanța de 1 decembrie, în județul Iași asigură permanența Unitățile de Primiri-Urgențe de la Spitalele „Sfântul Spiridon”, de Neurochirurgie, de Copii „Sfânta Maria” și de la Spitalul Municipal Pașcani.

De asemenea, până marți, 2 decembrie, Maternitatea „Cuza Vodă” funcționează în regim non-stop, a precizat purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, Marius Voicescu.

Marius Voicescu: Având în vedere zilele libere stabilite pentru următoarea perioadă, Direcția de Sănătate Publică vine în sprijinul populației cu câteva informații. Desigur, ne referim la spitalele care asigură urgențe medicale prin unitățile de primire urgențe la nivelul județului Iași, anume la Spitalul Clinic „Sfântul Spiridon”, la Spitalul Clinic de Urgență „Profesor Dr. Nicolae Oblu”, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” și la Spitalul Municipal Pașcani. Desigur, dacă doriți să aflați mai multe informații despre gărzile de la alte unități sanitare, puteți accesa site-ul www.dspiasi.ro. Există și o maternitate care, în următoarele 3 zile, asigură urgențele medicale și anume Spitalul Clinic „Cuza Vodă” din Iași. Sunt și farmacii de gardă, atât în Iași, cât și în Pașcani.

