(AUDIO) Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, reținut într-un dosar de corupție

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 09:37

Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, cu o cifră de afaceri de 90 de milioane de euro, a fost reținut, ieri, într-un dosar de corupție, în care sunt implicaţi şi membri dintr-un partid politic.

Fănel Bogos este acuzat de mai multe infracțiuni precum instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Avocatul omului de afaceri, Daniel Atasiei: Este acuzat de câteva infracțiuni, însemnând cumpărare de influență, o instigare, complicitate la activități de șantaj. Cam aici sunt. Deocamdată nu a dat declarații, se consideră nevinovat, a spus lucrul acesta doamnei procuror.

Potrivit anchetatorilor, Fănel Bogos ar fi încercat să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare din judeţ, după ce a fost sancționat pentru vânzarea unor pui infectați cu Salmonella.

Ancheta DNA scoate la iveală o posibilă rețea de influență, în care apar un fost general al Serviciilor de Informații Externe, un fost procuror militar și lideri politici locali.

Procurorii DNA au efectuat percheziții în 23 de locații din București, Iași, și alte șapte județe, inclusiv la domiciliul liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, vizat în acest dosar. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)