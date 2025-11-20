(AUDIO) Noi depășiri ale poluării cu PM10 în Iași

Calitatea aerului în municipiul Iași a înregistrat noi depășiri ale concentrațiilor de particule PM10, poluanți care afectează sănătatea locuitorilor.

Cele mai mari valori au fost consemnate în zona Podu de Piatră, în patru zile distincte ale lunii octombrie, dar și la stația din Bosia – Ungheni.

Arderile pentru încălzire, traficul intens și condițiile meteorologice nefavorabile sunt principalele cauze ale acestor depășiri, spune directorul Agenției pentru Protecția Mediului Iași, Galea Temneanu: ”În luna octombrie s-au registrat patru depășiri ale valorii limită zilnice pentru indicatorul particulei în suspensie PM10 în stația de trafic Podul de Piatră din municipiu Iași, dar și o depășire în stația de fond rural de la Bosia – Ungheni pentru același indicator. Cauzele acestor depășiri sunt nivelurile ridicate de emisii din surse multiple, fie că vorbim de încălzire rezidențială cu combustibili fosili, de traficul intens, șantiere, starea carosabilului și alte surse locale pe fundul manifestării unor fenomene meteo nefavorabile dispersiei poluanților, cum sunt calmul atmosferic, ceața, inversiunea termică prezente în această perioadă.”

În primele zece luni ale anului, stația din Podu de Piatră a înregistrat 36 de zile cu valori peste limita admisă. Acest număr depășește deja plafonul anual permis, ceea ce înseamnă că zona este expusă constant la un aer mai poluat decât ar fi acceptabil pentru sănătatea oamenilor.

