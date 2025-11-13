(AUDIO) Nereguli în centrele sociale din Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 15:33

Nu toate centrele sociale din județul Botoșani respectă standardele minime de calitate obligatorii pentru serviciile oferite.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a desfășurat, luna trecută, 14 controale în centrele de tip rezidențial pentru copii, în urma cărora au constatat mai multe nereguli.

Printre acestea – lipsa procedurilor de identificare și repartizare a cazurilor, nerespectarea întocmirii fișelor de evaluare psihologică și medicală sau deficitul de personal.

Corespondenta noastră, Gina Poenaru, știe mai multe: Acțiunile de control s-au deafășurat în centrele de tip rezidențial pentru copii, public și privat din județul Botoșani, pentru evaluarea în vederea acordării sau neacordării acreditării ca furnizor de servicii sociale sau a licenței de funcționare. Pe parcursul acestora s-a constatat: lipsa procedurilor de identificare, preluare și repartizare a cazurilor, precum și stabilirea unor criterii de desemnare a managerului de caz, nerespectarea întocmirii fișelor de evaluare psihologică, socială, medicală și educațională și a programelor de intervenție specifică în cazul copiilor sau nerespectarea procedurii de admitere în centrul social, fiind admiși beneficiari care necesită sprijin și supraveghere permanentă datorită problemelor medicale specifice. Unele centre nu au personal suficient raportat la numărul de beneficiari sau nu dețin personal calificat pentru prepararea și servirea hranei, pentru serviciile de asistență, îngrijire și supraveghere, sau nu asigură alimentaţie echilibrată din punct de vedere cantitativ, calitativ și adecvată afecțiunilor de care suferă beneficiarii. În urma acestor controale, s-au dispus 14 măsuri de remediere și s-a propus retragerea licenței de funcționare în cazul unui centru de tip rezidențial pentru persoane vârstnice, pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Modul de implementare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de inspecție va fi monitorizat de către inspectorii sociali, la termenele stabilite prin procesele-verbale de control.

