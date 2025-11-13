Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Neamț: Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 15:43

Primarul comunei Zăneşti din județul Neamț, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de DNA pentru săvârşirea faptelor de luare de mită şi abuz în serviciu.

În același dosar, alți doi angajați ai primăriei, precum și un administrator de firmă au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru complicitate la abuz în serviciu.

Corespondenta noastră, Gianina Buftea, are detalii: Magistrații Tribunalului Bacău au hotărât arestarea preventivă a primarului Ioan Filip de la Zănești. Acesta este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu și luare de mită în formă continuată. Pe lângă primar, în dosar, mai sunt anchetați un consilier superior din cadrul compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, un inspector de specialitate din cadrul compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dar și administratorul Societății Termoizoconstruct SRL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu. De asemenea, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de trei firme pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu. Dacă în ceea ce îl privește pe primarul Ioan Filip, magistrații au decis arestarea preventivă ieri, astăzi se va hotărâ și soarta celorlalți doi funcționari din Primăria Zănești. În dreptul primarului de la Zănești, procurorii au calculat un prejudiciu de peste un milion de lei.

